Jövőre is maradhat az otthonfelújítási támogatás

Ha nem is a jelenlegi formájában megy tovább, de január elsejével mégsem vezeti ki a kormány az otthonfelújítási támogatást – írja a vg.hu arra hivatkozva, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői rendkívüli sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy kész tervek vannak, de kormánydöntés még nem született a kérdésben, ám ez hamarosan megtörténik.

"A kormány a jövő évben is biztosítja a jelenlegi családpolitikára fordított forrásokat teljes egészében. Ahogy a döntés megszületik, ismertetni fogom, mennyiben változik a rendszer, amennyiben változik" – mondta a miniszter.

Korábban tartani lehetett attól, hogy mégsem hosszabbítja meg a kormány a december 31-ig hatályban lévő támogatási formát, de legkésőbb a jövő évi költségvetési törvény módosításából ki fog derülni, hogy mi lesz a sorsuk az egyes családpolitikai intézkedéseknek.

A legfeljebb hárommillió forint összegű vissza nem térítendő állami támogatás a lakóhelyül szolgáló ingatlan felújítási, korszerűsítési munkálataira igényelhető. A támogatás 2022. december végéig igényelhető, legkésőbb eddig kell az igényléshez szükséges dokumentumokat postára adni, személyesen leadni valamelyik kormányablakban, de lehetőség van a Magyar Államkincsár által üzemeltetett elektronikus felületen is feltölteni. A hiánypótlást 2023-ban is be lehet már nyújtani.

