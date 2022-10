Hónapokra bezár a Hungária hotel

Az energiaválság elérte Magyarország legnagyobb szállodáját, a Danubius Hotels (DH) égisze alatt működő Hungáriát is. A lánc létesítményeiből novembertől nyolc szálloda marad nyitva - Budapesten, Bükön és Győrben -, míg november 1-től jövő év február 28-ig zárva marad a tervek szerint a 499 szobás Hungária.

A már foglalt vendégeket máshová irányítják, értesítésük megkezdődött - derül ki a Turizmus.com-ra felkerült közlésből.

A kényszerszünet idején a DH fejlesztéseket visz végbe. A Radisson Blu Béke Hotelben is így volt ez: a nyáron véget ért teljes megújulása után, összes szobájával és megújult lakosztályaival várja a kikapcsolódni vágyókat és az üzleti utazókat egyaránt már most is. Május óta teljes kapacitással megy az Astoria is, a Heliában viszont szintén felújítás van napirenden, de így is nyitva maradhat.

A DH az összes "hungáriás" munkatársról gondoskodik - közölte a cég.

Nyitókép: Google Maps,