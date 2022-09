Az augusztusi rekordhőség dacára kevesebb árammal beértük, mint az elmúlt években

Egészen 2016-ig kell visszamenni az időben ahhoz, hogy az idei augusztusinál alacsonyabb országos villamosenergia-felhasználási értéket találjunk, pedig a nyár utolsó hónapja a második legmelegebb augusztus volt a 20. század kezdete óta. Ez arra utal, hogy folytatódott a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló kormányzati bejelentés után indult spórolás, azzal együtt, hogy az egyre nagyobb háztartási naperőmű kapacitás nem bekalkulált termelésével a valós fogyasztás jóval magasabb lehet a közöltnél – írja a Portfolio.

A lap a Mavir által közölt adatokból kiemeli, hogy 2,7 százalékkal maradt el az idei augusztusi áramfogyasztás az egy évvel korábbitól. Emlékeztetnek, hogy ez kevesebb, mint a júliusi adatok összevetéséből kikerülő 5,6 százalékos csökkenés, viszont míg

idén júliusban a fogyasztást nagyban meghatározó havi átlaghőmérséklet (24,6 Celsius-fok) csak minimálisan tért el a 2021 júliusitól (24,8 fok), addig

az elmúlt hónapban jelentősen, 3,5 fokkal magasabb volt a havi átlaghőmérséklet (24,5 fok), mint 2021 augusztusában (21 fok).

Az is igaz, hogy egy év alatt nőtt a lakosság napelem-ellátottsága, ami valamennyire szerepet játszott a csökkenésben. Ez napjainkra a hazai villamosenergia-rendszer (VER) beépített teljesítőképességéhez (10 668,491 MW) mérten is számottevő kapacitást képvisel (1358,044 MW). Ezzel együtt is vélhetően a rezsidíjak emelkedése miatti spórolás állhat a csökkenő fogyasztás hátterében.

A magyarországi villamosenergia-rendszer 3576,3 MW-os előző havi bruttó felhasználása

2016 óta a legalacsonyabb augusztusi érték,

amely közel 5,5 százalékkal kisebb a 2018 augusztusi rekordnál (3779,5 MW) – hívják fel a figyelmet.

