Hosszabb távon még nyerhet is a bankszektor az extraprofitadóval

A bankszektort is sújtó, frissen bejelentett ágazati különadók pénzügyi szempontból nem túl jók, hiszen csökkentik az eredménytermelő képességünket, de ezt egy kicsit más szemszögből is meg kell vizsgálni Martzy Antal szerint.

A Magyar Bankholding és az MKB csoport pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese kiemelte, a bankszektor már évek óta jelentős terhet vállal a gazdaságpolitikai támogatásokban, és jelentős mértékű hozzájárulást hajtott már végre azért, hogy jó kondícióban kerüljön a magyar gazdaság és a bank ügyfelei is.

"Ez nekünk is az érdekünk, hiszen a fizetőképes ügyfél hosszú távú kapcsolatot jelent. Itt azt kell mérlegelni, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, illetve akár az európai gazdaság. Természetesen fáj a bank jövedelmezősége szempontjából, de megértjük azt, hogy egészében fenn kell tartani azt a fizetőképes keresletet, amely későbbiekben a gazdasági növekedés motorja tud lenni. Ezért ebben a tekintetben számíthat ránk a kormányzat, mint ahogy az összes versenytársunkra is" – jelentette ki a banki vezető.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy számos olyan program is indul, amely segít majd mind a lakossági szektornak, mind pedig a kis- és középvállalati szektornak, ez pedig pozitív fordulatot is hozhat, mert az elvonásokból megtámogatott ügyfelek stabilak ás fizetőképesek lesznek, és ezzel hosszú távú kapcsolatot tudnak velük kialakítani, a bankok. Ez pedig később megalapozza a bankszektor profitabilitását is.

A különadó az extraprofitot terheli majd, Martzy Antal szerint ez az extraprofit pedig egyfajta többleteredmény. "Ez a többleteredmény nem másból adódik, mint abból a likviditástöbbletből, ami most a bankszektornál van. Ez a likviditástöbblet az emelkedő kamatkörnyezet következtében gyakorlatilag többleteredményt termel a bankszektor számára" – mondta a Magyar Bankholding és az MKB-csoport pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

