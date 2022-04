Borús jövőkép: kevesebb akció, növekvő áruhiány

Tavaly októberben élére állt, majd a következő hónapokban fordult a kocka a boltos világban. Korábban a webkereskedelem, attól kezdve azonban jobbára a hagyományos boltok diktálták a vásárlások növekedésének tempóját. 2021 novemberében például a webáruházakban 4, a hagyományos boltokban 15 százalékkal több pénzt költöttek, mint egy évvel korábban – így volt ez a legutóbb megismert időszakban, 2022 februárjában is. Visszatértek a vásárlók a hagyományos boltokba, de persze ennek is ára van.

A háború miatt a legnagyobb világmárkák zöme otthagyta az orosz piacot, Ukrajnában pedig a pusztítás miatt nem tudnak árusítani számos helyen. Így a boltos világ nagybefektetői nyilván más piacokon erősítenének, veszteségeik legalább részbeni ellensúlyozása érdekében. Kézenfekvő, hogy az egyik csapásirány, ahol már amúgy is jelen vannak – írja a Blokkk.com megjegyezve, hogy közben az is kiderült, hogy a gáz és kőolaj, illetve az alapvető agrártermékek mellett egy sor ipari alapanyagból is meghatározó súlyú szállító az ukrán–orosz viszonylat.

Magyarországon viszont nincs elég munkaerő, ráadásul senki nem tudja, hova tűntek az eladók a két boltzáras járványhullámot követően. Az iparcikkes piacon is beütött a drágaság, ráadásul lelassultak a szállítások, aminek leglátványosabb tere a gépkocsik piaca. De a különféle műszaki cikkek körében is felütötte fejét egyes termékek hiánya, ami hol rövidebb időszakot érint, hol nem látni a végét – fogalmaz a kereskedelmi szakblog.

A költségek drasztikus növekedése miatt a boltosoknak kétszer is meg kell gondolniuk, mennyit áldozzanak akciókra. Az akciózás lételeme a boltozásnak, vásárlócsalogatásnak, de egyidejűleg lemondás is a leárazott áruk esetében az árbevétel legalább egy részéről. Mindezt teszik annak reményében, hogy majd behozzák a többi cikken.

És ha emelkednek a beszerzés (egyebek között a gyengébb forint árfolyam miatt) és a napi működés költségei, például a drágább áram vagy munkaerő miatt, akkor egyrészt árat is kell emelni. A vásárlók örökké élő árérzékenysége miatt ez viszont eléggé korlátos, a versenyről nem is beszélve. Így jobban meg kell válogatni a vásárlócsalogató reklámok termékkörét, újra kell számolni az engedmények nagyságát, és bizony egyre kevesebb árbevételről tud lemondani a boltos a reklámja kedvéért. Lesz akció, de kevesebb – teszik hozzá.

