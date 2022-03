Nagy István: mi is fákat ültetünk, mert bízunk a jövőben

Azt követően, hogy a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészetben, a Városfa szakmai program keretében óvodás gyerekek kiválasztották az elültetni tervezett facsemetéket, Nagy István rendkívül fontosnak nevezte Magyarország életében a „teremtett világunk” megóvását. A természetvédelemről, a klímaváltozás elleni küzdelemről nem elég beszélni, aktívan cselekednünk kell – hívta fel a figyelmet.

Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere (Fidesz–KDNP), Bács-Kiskun megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje elmondta: Kecskeméten az óvodák környékére, udvarára ültetik a kiválasztott fákat. A gyerekek által kiválasztott, majd később általuk gondozott fák segítik a szemléletformálásukat, és a remények szerint így a gyerekek olyan felnőttekké válnak, akik számára a természeti környezet megóvása érték lesz.

Nagy István közölte, hogy világszinten is jelentősnek számító erdőtelepítési munka indult Magyarországon és tart napjainkig, aminek az utóbbi években a 2019-ben meghirdetett Országfásítási Programmal adott új lendületet az agrártárca. A program hosszú távú célja, hogy 27 százalékra nőjön hazánk fával borított területe – emelte ki Nagy István, hozzátéve: ez az utóbbi száz év legnagyobb fásítási programja Magyarországon. Kecskemét, 2022. március 1. Nagy István agrárminiszter "Neked zöldül" feliratú szalagot helyez el egy facsemetén a Városfa szakmai program keretében elültetendő facsemeték kiválasztásán a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészetében Kecskeméten 2022. március 1-jén. Óvodás gyerekek választották ki az elültetni tervezett facsemetéket. A faültetés hagyományosan a jövőbe vetett bizalom kifejeződése, "mi is fákat ültetünk, mert mindannyian bízunk a jövőben!" - mondta az agrárminiszter. MTI/Ujvári Sándor

Az agrárminiszter az erdőterület növelése mellett a települések zöldítését is fontos feladatnak nevezte, ezért az Agrárminisztérium 2020-ban elindította a Településfásítási Programot is. A program során több mint 1300 településen már több mint 36 ezer fát ültettek el – számolt be.

Örömtelinek és példamutatónak nevezte, hogy a Mol Új Európa Alapítványa és a Megyei Jogú Városok Szövetsége is csatlakozott ehhez a mindenki számára nyitott kezdeményezéshez. Vállalásuk első eleme, hogy ne csak a tízezernél kevesebb lakosú településeken ültessenek fákat, hanem a tízezernél nagyobb lélekszámú településeken is – közölte. Az Agrárminisztérium, az állami erdőgazdaságok és az erdészeti szakmai szervezetek partnerek a Mol zöldítési céljainak megvalósításában – mondta. Kiemelte: a fásítási program során 7000 sorfát ültetnek el még idén a tízezer és annál nagyobb lakosú településeken.

Nagy István közlése szerint a programban településenként harminc-hetven fát terveznek ültetni. Ehhez szakembereket, eszközöket biztosítanak, hogy a lehető legjobb minőségben történjen az ültetés.

Szeberényi Gyula Tamás fontosnak nevezte a zöldítési célok mellett azokat a közösségi programokat is, amelyek során a települések elültetik és fenntartják ezeket a fákat.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere (Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy „komoly” fásítási programot indítottak a városban. Az elmúlt években 2500 fát ültettek a településen, a Velünk zöldül Kecskemét! programban 30 ezer facsemete ültetését készítik elő. Hozzátette: egy összetett programról van szó, megváltoztatták a véderdők gazdálkodásának metodikáját, a közterületekre ültetni tervezett fák rangsorolását és gondozását is. Kiemelte: örömmel csatlakoztak a Városfa szakmai programhoz, amelynek része a szemléletformálás is.

Miklósa Erika, a Mol Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: az idén elültetni tervezett 700 fából tavasszal 500 fát, később 6500 fát fognak elültetni országszerte elsősorban megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban és Esztergomban. Kecskeméten harminc fát választottak ki kedden az óvodás gyerekek. Kecskemét, 2022. március 1. Nagy István agrárminiszter (k) és óvodások a Városfa szakmai program keretében elültetendő facsemeték kiválasztásán a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészetében Kecskeméten 2022. március 1-jén. Óvodás gyerekek választották ki az elültetni tervezett facsemetéket. A faültetés hagyományosan a jövőbe vetett bizalom kifejeződése, "mi is fákat ültetünk, mert mindannyian bízunk a jövőben!" - mondta az agrárminiszter. MTI/Ujvári Sándor

A fák kiválasztásán jelen volt Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke is.

A gyerekek kedden a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészetben platán és pusztaszil facsemetéket választottak ki ültetésre.

Nyitókép: Ujvári Sándor