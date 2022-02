Az ár-bér spirál veszélye fenyeget Magyarországon

9,7 százalékkal nőttek a bruttó bérek decemberben, 2021 egészében pedig 8,7 százalékkal emelkedtek a bérek az előző évhez képest.

"Bár az infláció erőteljes, így is érdemi reálbér-növekedés várható idén" – mondta az InfoRádióban a Takarékbank és Magyar Bankholding vezető elemzője, Horváth András, aki szerint a most napvilágot látott decemberi számok megfelelnek a várakozásoknak.

Úgy ítéli meg, a bérnövekedési pálya már hosszú évek óta kiszámítható Magyarországon, de az idei évben még a korábbinál is jobban felpörög az emelkedés, elsősorban a 20 százalékos minimálbér- és garantáltbérminimumum-emelés miatt,

13-15 százalék közötti bruttó átlagbér-emelkedést várnak, a nettó érték százaléka pedig még ennél is magasabb lesz

az egyszeri transzferek (szja-visszatérítés, hathavi fegyverpénz és mások).

A béremelkedés mértékét a munkaerőhiány is fűti – állapította meg Horváth András, viszont arról is beszélt, hogy tartani lehet a klasszikus ár-bér spirál kialakulásától.

"Egyre többen vélekednek így, hogy a magyar gazdaság e felé tart, és el fogunk jutni ebbe az állapotba, talán már most is hasonló a helyzet. Mivel

rendkívül, kiugróan erős a lakosság jövedelmi helyzete

és a fogyasztási kiadások növekedése is, ilyenkor a vállalatok bátran tudnak árat emelni, továbbra is elégséges kereslettel fognak találkozni. Ennek fényében képesek egyre magasabb bérajánlatokat is tenni, amit a munkavállalók meg is követelnek" – magyarázta Horváth András.

Hogy ez a spirál valamiképp elkerülhető legyen, és a magas infláció és a bérvárakozások se legyenek tartósak, azt a Magyar Nemzeti Bank kamatemeléssel és nem konvencionális szigorítással próbálja megakadályozni, fiskális oldalról pedig az látszik, hogy a kormány csökkenti a beruházásokra szánt források összegét – tette hozzá.

Úgy vélekedett, a fiskális és monetáris beavatkozás gyümölcsei csak később fognak beérni.

"Az biztos, hogy az idei évben a globális folyamatok miatt rég nem látott inflációval szembesülünk, de a bérszínvonal ezzel maximálisan lépést tud tartani" – erősítette meg Horváth András.

