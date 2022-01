Átfogó megoldást kínál az ÉVOSZ az ágazat súlyponti problémáira

A Magyar Nemzeti Bank Zöld otthonteremtési programjának a felújítások támogatására való kiterjesztését, 800 ezer panellakást érintő, országos komplex lakóingatlan-felújítási programot, valamint állami és önkormányzati bérlakásépítést szorgalmaz az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által összeállított, a Világgazdaság birtokába került átfogó szakmai anyag.

Az ágazat helyzetét, ez évi súlyponti problémáit és a megoldásukra szolgáló javaslatokat részletező áttekintés egyebek között a lakásszektort érintően fogalmaz meg markáns témákat, jelezve, hogy idén a lakásépítés, a lakásfelújítás, az ipari szektor létesítményei és a logisztikai beruházások fogják felfelé húzni az építőipar teljesítményét, a bővülés 5-6 százalékos lehet.

Az ÉVOSZ arra is rámutat, hogy neuralgikus pont az ágazatban a feketefoglalkoztatás, amely a közvetlen lakossági megrendelésre készülő lakásépítéseknél és lakóingatlan-felújításoknál a legnagyobb mértékű. Emiatt tavaly 75 milliárd forinttal kevesebb szolgáltatói áfa folyt be a költségvetésbe. A szakszövetség a többi között emiatt határozatlan időre kéri meghosszabbítani az idei év végéig meghirdetett állami lakásfelújítási támogatást, elsimítva ezáltal a jelenlegi dömpingszerű megrendelési hullámot is. Lakásvásárláshoz emellett egy alkalommal maximum 8 millió forint munkáltatói hitelt vagy vissza nem térítendő támogatást is szorgalmaznak lehetővé tenni a rendezett költségvetési kapcsolatokkal rendelkező vállalkozásoknak, amelyek adó- és járulékmentesen biztosíthatnának támogatást felújításhoz is 4 millió forintig.

A lap emlékeztet, az építőipar még mindig erősen érzi a 2008 és 2014 közötti intenzív munkaerő-elvándorlás hatását, noha a várakozások szerint idén már nem mennek el többen az országból, mint amennyien hazatérnek, a képzett munkaerőért nemzetközi verseny folyik, az áramlás keletről nyugatra folyamatos, miközben az országon belül minimális a mobilitás. Az utóbbi elősegítésére is szükségesnek tartja az ÉVOSZ a munkahelyi csoportos személyszállítás támogatását adókedvezménnyel. Mindeközben elkerülhetetlenné vált, hogy a harmadik országból érkező szakmunkások és mérnökök foglalkoztatására a jelenleginél nagyobb figyelmet fordítsanak már az idén – teszik hozzá.

Kiemelten említik továbbá az építőipari kapacitásbővítő, hatékonyságnövelő költségvetési támogatást, az 5 százalékos lakásáfa újbóli bevezetését, az otthonteremtési és felújítási programokat és a közbeszerzési törvény ÉVOSZ által kért módosításait, továbbá az anyagár kezelésére irányuló intézkedéseket.

Nyitókép: Unsplash.com