Annyira nincs munkaerő a húsiparban, hogy van, ahol kétszer emeltek bért tavaly

600 ezer forintos belépési bónusz, háromhavonta 200 ezer forint jelenléti prémium és gyakorlott munkavállaló esetén akár nettó 350 ezer forintos fizetés – egyebek közt ilyen feltételekkel keresnek dolgozókat a KOMETA 99 Zrt. kaposvári üzemébe, csontozói munkakörbe. Nem a KOMETA az egyetlen Magyarországon működő húsipari cég, amely intenzíven keresi új munkatársait: a legnagyobb munkakereső honlapokon egymást érik a húsipari hirdetések, a legtöbbnél kifejezetten kiemelik, hogy azonnali kezdéssel várják a munkavállalókat. A cégeknek vélhetően nincs könnyű dolguk, a magyar ajánlatok mellett ugyanis ott vannak a beosztástól és országtól függően havi 1800-3000 eurót (vagyis 660 ezer-1 millió forintot) kínáló holland, német és osztrák álláshirdetések is – írja az RTL.hu.

A cikkből kiderült, hogy a KOMETA itthon a szektor jobban fizető cégei közé tartozik, tavaly kétszer emeltek bért, ezzel külföldről is csábítottak haza magyarokat. Próbaidő után a szakképzetlen dolgozók órabére nem lehet kevesebb 1300 forintnál (a próbaidő alatt 1180 forint), ami juttatások nélkül havonta 210-260 ezer forintos bruttó jövedelmet jelent. A szakképzettséget igénylő, hentes munkakörökben pedig az elérhető havi bruttó bér 265-440 ezer forint között mozog gyakorlattól függően. Ezeket egészítik ki különböző pénzügyi és nem pénzügyi juttatásokkal: teljesítményfüggő havi prémiumot, belépési, jelenléti és toborzási prémiumot, valamint két részletben kifizetett 13. havi bért vezettek be. Ráadásul, aki biciklivel, gyalog vagy futva érkezik munkába, annak további napi 300 forintot fizetnek. A cég emellett meleg ebédet és reggelit is kínál, a húsvéti- és karácsonyi ajándékok mellett pedig a dolgozók az új termékekből is kóstolót kapnak.

A szakképzetlen munkaerőben is hiány van, a szakképzettből még inkább.

Golhovics Gábor, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének (HDSZ) elnöke szerint

sem a húsipar, sem a munkavállalók nincsenek jó helyzetben az utóbbi években tapasztalható béremelkedés ellenére sem.

Vannak olyan üzemek, ahol a munkaerő- és alapanyaghiány miatt nem tudják teljesíteni a megrendeléseket.

Elmondta, sokan nemhogy a próbaidőt, de az első hónapot sem töltik ki, a friss munkaerő ilyen mértékű hullámzása új jelenség az ágazatban.

A HDSZ elnöke arról is beszélt, hogy jelenleg a munkaadóknak sincsen nagy mozgásterük a bérfejlesztésre. Az alapanyag – Magyarországon jellemzően a sertés – hol kevés, hol drága: a rezsicsökkentés a vállalkozásokat nem érinti, az energiaárak többszörösükre nőttek, ez pedig nem csak az üzemek működését befolyásolja, hanem a műtrágya és a takarmány megugró költségeivel például a sertéshús árát is felveri.

