Tíz százalék fölötti béremelést hoz az év a szupermarketeknél

A hivatalos bejelentések alapján eddig két nagy áruházláncnál, a SPAR-nál és az Aldinál állapodtak meg a 2022-es bérekről, a lap azonban úgy tudja, további három bolthálózatnál is küszöbön áll az egyezség, ezek pedig az Auchan, az OBI és a Metro – tudta meg a vg.hu.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke elmondta, hogy ezeknél a kereskedelmi láncoknál minden valószínűség szerint el tudják érni a két számjegyű növekedést az áruházi munkaköröket betöltő fizikai dolgozók esetében.

Bár a törvény nem írja elő, hogy egy eladónak garantált bérminimumot kell kapnia,

ahhoz ragaszkodnak, hogy az ország egyetlen pontján se keressen senki bruttó 260 ezer forint alatt.

A forgalom vagy a lokáció alapján kiemelt áruházaknál viszont a 300 ezer forint körüli kezdő bérszint lehet inkább az irányadó.

A bértárgyalások során valamelyest szűkítette a kiskereskedelmi láncok mozgásterét, hogy menet közben dőlt el, a különadó mértéke 2,5-ről 2,7 százalékra nő.

Ez a szektor százmilliárd forint éves árbevétel feletti szereplőire vonatkozik, ebben a körben értelemszerűen mind ide tartoznak. Arra is volt példa, hogy az egyeztetések során időt kért a munkáltató, amikor szembesült a többletköltséggel. A lap számításai szerint a legnagyobb piaci szereplőknek, így a Lidlnek, a SPAR-nak és a Tescónak mintegy 1-1,5 milliárd forint pluszterhet jelent a húsz bázispontos emelés, ezzel már évente 14-16 milliárd forintot fizethetnek be az államkasszába. A náluk kisebb, de bőven százmilliárd forint árbevétel feletti Auchan, Penny Market, Aldi hármas esetében az adóváltozással négyszáz-ötszázmillió forinttal foghat vastagabban a ceruza, ezáltal 5-7 milliárd forintot kell befizetniük. További feladatot ad a vállalatoknak az élelmiszerláncot szabályozó törvény módosítása, amely az élelmiszer-hulladék csökkentését célozza, itt viszont sok még a kérdőjel. Emellett van olyan élelmiszer-kiskereskedelmi lánc, amelyik rendelkezik saját töltőállomás-hálózattal, ott a hatósági benzinár bevezetése is hatással van a forgalomra.

A több mint 14 ezer munkavállaló megélhetését biztosító SPAR-nál a megállapodás szerint az elérhető legalacsonyabb bruttó alapbér a próbaidő után bruttó 285 ezer forint, a gazdasági szempontból kiemelt térségekben pedig háromszázezer

A Tescónál egy éve bruttó 265 ezer forintos belépő bérben állapodtak meg. Viszonyításképpen az Auchannál az egy évvel ezelőtti 260 ezer forintról indultak a tárgyalások. Az Aldi más, hiszen ott az új belépőként munkát vállaló áruházi eladó vagy logisztikai munkatárs kezdő bére nyolcórás munkarendben 2022 januárjától már bruttó 362 ezer forint, de felhívja a vg.hu a figyelmet, a német diszkont hazai leányvállalatánál a hatórás részmunkaidős az inkább jellemző foglalkoztatási forma.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos