Nagyon rákaptunk a szabad felhasználású jelzáloghitelre – ezért

A személyi kölcsönök mellett a szabad felhasználású jelzáloghitelek iránt is egyre nő a kereslet, tavaly már a százmilliárdos szintet súrolhatta a piac.

Egyre erőteljesebb a kereslet a szabad felhasználású jelzáloghitelek iránt: az új szerződések összege

2021 első tizenegy hónapjában elérte a 89 milliárd forintot, ez 20,4 százalékos növekedés

a megelőző év azonos időszakához képest – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján a vg.hu. A múlt évet százmilliárd forint közelében zárhatta a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca.

A keresletet több tényező is támogathatta az elmúlt időszakban. Az egyik, hogy az Otthonfelújítási program januári elindulásával megnőtt a kereslet a nagyobb összegben is igényelhető fogyasztási hitelek – a személyi kölcsönök és a jelzáloghitelek – iránt. A jelzáloghitelek piacát erősíti az is, hogy az árazásuk csak kicsivel jár a lakáshiteleké felett. Az MNB adatai szerint novemberben

5,54 százalékos volt a szerződésekben szereplő éves átlagos kamatláb

ezeknél a kölcsönöknél.

Bár a szabad felhasználású jelzáloghitelek iránti kereslet már hosszú évek óta nő, az emelkedő mértékű új kihelyezések egyelőre nem elegendők az állomány hosszú évek óta tartó csökkenésének megállításához.

A jegybank adatai szerint 2021 tizenegyedik hónapjában 823,7 milliárd forintot ért el a háztartásoknál lévő szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya, ez 4,1 százalékkal volt kevesebb az egy évvel korábbinál, a 2015. novemberinek pedig már csak kevesebb mint a felét tette ki.

Nyitókép: Pixabay