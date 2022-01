Euroleasing márkanév alatt folytatják működésüket a Magyar Bankholding lízingtársaságai

2022. január 1-jétől Euroleasing márkanév alatt integráltan, egységes irányítással folytatja működését az MKB-Euroleasing, a Budapest Lízing, a Takarék Lízing, valamint a Budapest Bank Autófinanszírozási üzletága. A lízingtársaságok már egyenként is meghatározó szereplői a magyar piacnak, összesítve pedig az újonnan kihelyezett összesített lízingállomány alapján 20 százalékot jelentősen meghaladó piaci részesedést tudhatnak magukénak. A gépjármű- és mezőgazdaságigép-lízing szegmensekben még magasabb, 30 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkeznek – közölte a Magyar Bankholding Zrt.

Az integrációval olyan országos lefedettségű hálózat jött létre, amely mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek fizikai kiszolgálását hatékonyabbá teszi, illetve mindhárom tagbank, a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank fiókjaiban is elérhetővé válnak a gépjármű-, eszköz-, és mezőgazdaságigép-finanszírozási lehetőségek is. Az Euroleasing a lízingpiac valamennyi szegmensét lefedi, még az olyan kisebb volumenű, de annál nagyobb szakértelmet kívánó területeket is, mint a hajófinanszírozás.

Az Euroleasing saját termékein kívül a Széchenyi Kártya Program, valamint az EXIM hitel- és lízingtermékeit is igényelhetik majd az ügyfelek. Fontos, hogy az Euroleasing az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektet a digitális fejlesztésekre, azzal a határozott célkitűzéssel, hogy a piac legkorszerűbb online megoldásait nyújtsa.

A lízingtársaságok mintegy 440 munkatársa az új, átnevezett vállalatban folytatja tevékenységét, illetve a megmaradó lízingentitásokban kezelik a kifutó portfóliókat. Ezzel párhuzamosan az új ügyletkötések és leendő ügyfelek szerződtetése döntő részben már egységesen az Euroleasing rendszerében valósul meg. A már meglévő, közel 110 ezer ügyfél szerződését a Magyar Bankholding tagbankjainak lízingtársaságai továbbra is maguk kezelik.

„Magyarországon eddig még nem volt példa ilyen volumenű egyesülésre a lízingpiacon. Mindez egy olyan piaci környezetben, ahol földcsuszamlásszerű átalakulások mennek végbe a kiszolgálói, gyártói körben és az értékesítési csatornák tekintetében egyaránt. Ennek a folyamatban a leglátványosabb eleme, hogy a hagyományos offline kereskedői értékesítés visszaszorul a digitalizáció előretörésével párhuzamosan. Erre azonban mi nem problémaként, hanem lehetőségként tekintünk, és a digitális fejlesztéseket előtérbe helyezve vágunk bele ebbe az izgalmas új fejezetbe” – nyilatkozott Vály Judit, az Euroleasing vezérigazgatója.