A Facebookon is vehető hamis oltási igazolás

Az már régóta ismert, hogy a dark weben fegyverekhez, drogokhoz és lopott árukhoz hasonlóan oltási igazolásokat is lehet vásárolni, melyeket előállítóik amerikai vagy uniós kinézetűként értékesítenek azoknak, akik nem akarják magukat beoltatni, mégis szeretnék ugyanazokat a lehetőségeket, amelyek a vakcinázottakat megilletik – írja a BBC.

"Igazolásokat, oltási kártyákat találtunk, még azt is megválaszthattuk, hogy milyen oltóanyagot szeretnénk a kártyán rögzíteni" – mondta el most Jonathan Benton, az Intelligent Sanctuary kibernyomozó cég vezetője a mostani felfedezéssel kapcsolatosan a Facebookon megtalálható dokumentumokról. Elmondása szerint vannak olyanok is ezek között, amelyek nem hamisított, hanem eredeti igazolványok, csak éppen hamis adatokkal töltik ki őket.

A lehető legvalósabb igazolás is elérhető

Egy poszt írója azt állította, hogy 22 különböző ország nevében tud kiállítani hamisított igazolást, a vásárló által Portugália, Franciaország, Görögország, Spanyolország, Ausztrália, Lettország, Marokkó és az Egyesült Királyság is választható. Nemcsak papíralapú igazolásokat kínálnak, hanem azt állítják,

egészségügyi kapcsolataik révén meg tudják azt is oldani, hogy a vásárlók adatai bekerüljenek a nemzetek rendszereibe,

ezáltal az elektronikus alapú nyilvántartás segítségével applikáción keresztül is tudják igazolni klienseik oltottságukat.

Benton szerint szomorú, de valószínűleg igaz az, amit ezek a hirdetők állítanak. Nehéz kideríteni ugyanakkor, ki állhat az eladások mögött, de ő és csapata azt sejtik, hogy szervezett bűnözői csoportok is részesei ennek a piacnak.

"Ha szervezett, erőszakos bűncselekményt követek el az utcán, fennáll a veszélye annak, hogy elkapnak és tíz évre börtönbe kerülök. Ha egy laptop képernyője mögül bűnt elkövetni veszélytelenebb, akkor természetesen többen mozdulnak ebbe az irányba" – mondja.

Megállíthatatlan a folyamat

A Facebook-posztok azt hirdetik, hogy az árult igazolványok segítségével az emberek megtarthatják munkahelyüket, könnyebben vehetnek részt rendezvényeken vagy utazhatnak. Több poszt hamar, egy napon belül eltűnt, de a BBC talált olyanokat is, amelyek hosszabban megmaradtak, illetve Telegram-csatornákra terelték a jövendőbeli vásárlókat.

A BBC és a Checkpoint kiberbiztonsági cég elemzése szerint a 2020 decembere és 2021 júliusa közötti hét hónapos időszakban az oltatlanoknak Covid-igazolást kínáló Telegram-csatornák száma 10 alatti értékről több mint 1000-re nőtt. Egy Telegram-csatorna, amely azt állítja, hogy NHS- és uniós digitális Covid-útleveleket kínál, december 14 óta több mint 180 ezer feliratkozót gyűjtött össze.

Benton szerint a csalók elfogása nehéz feladat, a hamisítást lehetetlen megállítani. "A bűnüldöző szervek nehezen tudnak úrrá lenni ezen a helyzeten, nehéz kideríteni, kik állnak az eladások mögött" – mondja.

Határunkon is gond a hamisítás

A hamisított igazolások az egész világon problémát jelentenek: Lucy Moreton az amerikai Bevándorlási Szolgálatok Szakszervezete részéről elmondta, azóta küzdenek a problémával, hogy léteznek ezek az igazolások.

Az MTI híradása szerint Ukrajnában a határőrszolgálat arról számolt be, hogy újabb, hamis Covid-igazolásokat és PCR-teszteket terjesztő hálózatot lepleztek le, ezúttal az egyik kárpátaljai határátkelőnél. Azt, hogy pontosan hol folyt az illegális kereskedelem, nem hozták nyilvánosságra. A hálózat felderítésében közösen vett részt a határőrszolgálat csapi és lvivi részlege, valamint az ungvári járási rendőrkapitányság. Az előzetes információk szerint a hamis iratok darabjáért 50 eurót kértek az elkövetők.

Nyitókép: Pexels