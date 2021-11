Sikeres volt az MVM első nemzetközi kötvénykibocsátása

Sikeres volt az MVM Csoport történetének első nemzetközi kötvényaukciója - közölte a vállalatcsoport csütörtökön. Az 500 millió euró értékű kibocsátás iránti jelentős érdeklődést mutatja, hogy a november 10. és 18. között megvalósult aukció több mint 2,6-szoros túljegyzéssel zárult, a fix évi 0,875 százalékos kamatozású, 2027. november 18-i lejáratú kötvényt 1,077 százalékos hozamszint mellett értékesítették.

A kötvénykibocsátás sikeréhez hozzájárult, hogy az MVM Zrt. 2021 júniusában a 100 százalékban állami tulajdonú vállalatok közül elsőként, és eddig egyetlenként szerzett nemzetközi hitelminősítést - mutattak rá.

Az egyre bővülő portfóliójával a teljes energetikai értékláncot lefedő, Közép- és Kelet-Európában is meghatározó piaci részesedéssel bíró MVM Csoportot a Standard and Poor's (S&P) és a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő ügynökség is befektetési kategóriába sorolta.

Jelezték, a most kibocsátott eurókötvény minősítése mindkét hitelminősítőnél a kibocsátó minősítésével azonos, szintén befektetési kategóriájú (S&P: BBB-, Fitch: BBB).

A társaságot a kibocsátásban a BNP Paribas, az Erste Bank, a Goldman Sachs, a J.P. Morgan, az OTP Bank és az UniCredit Bank is támogatta - jegyezték meg.

Czepek Gábort, a csoport elnök-vezérigazgatóját idézve azt írták, hogy a sikeres kötvénykibocsátás tükrözi a nemzetközi befektetőknek az MVM Csoport jövőjébe vetett bizalmát és tovább erősíti az MVM elkötelezettségét az üzleti stratégiájának megvalósítására.

Emlékeztettek rá, az MVM Csoportnak ez már a második sikeres kibocsátása: az MVM Zrt. 2021-ben első állami vállalatként 55 milliárd forint névértékű aukciót hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank Növekedési kötvényprogramja keretében.

A mostani benchmark méretű, 500 millió euró összegű, 6 éves lejáratú vállalati kötvénykibocsátás azonban a nemzetközi tőkepiacokon is megalapozza az MVM Csoport jelenlétét - olvasható a közleményben.