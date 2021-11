A vészhelyzet miatt ismét elhalasztották az e-áfa bevezetését

A tervezett bevezetés előtt néhány nappal a kormány egy hétfőn megjelent rendeletével a veszélyhelyzetre tekintettel az e-áfa bevezetését gyakorlatilag határozatlan időre eltolta. Ugyanez a kormányrendelet hatályon kívül helyezte azt a szabályt, amely szerint a termékimporthoz kapcsolódó áfa 2022. februári időszaktól lett volna elérhető az áfabevallás-tervezetekben – áll a Niveus Consulting Group közleményében.

Az e-áfa bevezetése az adóhatóság legutóbbi tervei szerint nem érintett volna mindenkit, első körben csak a havi bevallókat, mert az adóhatóság érdemesnek tartotta a rendszert finomhangolni, mielőtt az adózók teljes körének elérhetővé teszik a bevallás tervezeteket.

A későbbiekben az érintettek az első tervezeteket az Online Számla felület Alkalmazások menüpontja alatt fogják megtalálni, hasonlóan az Online Számlázó programhoz. A tervezeteket ténylegesen jóvá kell majd hagyni, azok nem válnak automatikusan elfogadottá. A tervezet elfogadásával az adóalany a befogadott számlákra vonatkozó összesítőjelentés-tételi kötelezettségét is teljesíti majd, egyúttal az adólevonási jog érvényesítéséről is nyilatkozik, vagyis a nem megfelelő tervezet elfogadása jogosulatlan áfa visszaigényléshez is vezethet.

Az áttérés az e-áfára nem lesz kötelező.

Nyitókép: pcess609/Getty Images