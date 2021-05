A vasúti járműgyártás lovai közé csap a MÁV

A vasúthálózaton átlagosan napi 320 ezer, évente mintegy 120 millió utazás zajlik le. A versenyképes vasúti közlekedéshez elengedhetetlen a XXI. századi igényeket kielégítő, korszerű gördülőállomány – fogalmaz a MÁV közleményében. Ennek megvalósításához a vasúttársaság 40 KISS emeletes motorvonatot rendelt, amik tervezetten 2022 végére megérkeznek, így Budapest elővárosi forgalmát majd szinte teljes egészében a népszerű motorvonatok szolgálhatják ki. A járműfejlesztési program nemcsak az elővárosi közlekedésre koncentrál, hanem országos szinten is zajlik: Hódmezővásárhely és Szeged között decemberben állhatnak forgalomba az új tram-train szerelvények.

Hozzáteszik: a járműflotta megújításában kiemelt szerepe van a saját IC+ kocsik gyártásának is a MÁV Szolnoki Járműjavítójában, amelyek jelentős magyar hozzáadott értékkel készülnek. A kormány programjával összhangban – az első húsz, új generációs InterCity-kocsi forgalomba állását követően – 2019 augusztusában megkezdődött a hetven, belföldi forgalomra tervezett IC+ vasúti kocsi gyártása. 35 darab többcélú IC+ kocsi már elkészült, a korábban, saját forrásból elkészült járművekkel együtt

összesen már 55 korszerű IC+ kocsival találkozhatnak az utasok Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon egyaránt.

Ezzel párhuzamosan már zajlik a további 35 darab első és prémium osztályú IC+ jármű gyártása is. Tervezetten július közepén forgalomba állhat az első elsőosztályú, prémium- és bisztrószakasszal rendelkező vasúti kocsi, amellyel a nyári balatoni szezonban már találkozhatnak utasok. Folyamatban van a vezérlőkocsi tervezése is, amelyből várhatóan több mint 60 darab készülhet el. Az első prototípussal a sikeres próbák lebonyolítása és hatósági engedélyezési eljárást követően tervezetten 2024-ben találkozhatnak az utasok. Mint kiemelik, a hatékony vasúti járműgyártás érdekében a vasúttársaság folyamatosan fejleszti a Szolnoki Járműjavítót is. Jelenleg zajlik az új, háromállású felületelőkészítő- és fényező csarnok kivitelezése, a megépülő létesítménynek köszönhetően 2022 első negyedévétől gyorsabban és hatékonyabban készülhetnek majd az új IC+ kocsik is. Az említett fejlesztéseknek köszönhetően, valamint az új IC+ kocsik gyártása nyomán

biztosítottá válik a megyeszékhelyek minőségi, ütemes elérése.

A fent ismertetett hosszú távú tervek megvalósítása és a hatékonyság növelése érdekében döntés született arról, hogy a MÁV-Stárt Zrt. által végzett, a személyszállítási közszolgáltatási feladatellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó járműgyártási tevékenységet, az annak végzéséhez szükséges munka- és eszközerőforrásokat 2021. október 1-jével a MÁV VAGON Kft.-hez helyezik át. Ez a társaság közel 20 éve végzi a vasúttársaság részére a járműjavítási szolgáltatásokat, gyártja az ehhez szükséges járműalkatrészeket, továbbá a cégcsoporton kívüli vasúti járműjavítási piac vevői igényeinek megfelelő komplex vasúti járműjavítási, karbantartási, felújítási szolgáltatásokat is ellát. A gyártási tevékenység áthelyezésének köszönhetően a MÁV VAGON Kft. hatékonyabban és gyorsabban lesz képes a beszerzési folyamatok, így többek között az IC+ gyártáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására is. Természetesen a tevékenység MÁV-csoporton belüli átszervezésével

a MÁV-Start érintett munkavállalóinak helye továbbra is biztosított lesz a MÁV VAGON Kft. leányvállalat alatt

– hangsúlyozzák.

A vasúttársaság kiemelt célja, hogy a szolgáltatás- és járműfejlesztésekkel utasai számára kényelmes, biztonságos és környezetbarát utazási módot biztosítson, ezzel is ösztönözve, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, és ezen belül is a vasutat – írják. Az októberben életbe lépő tevékenység-áthelyezésnek, a járműgyártási folyamatok racionalizálásának köszönhetően megnő a lehetőség a gyártási kapacitások rugalmas fejlesztésére, új technológiák meghonosítására, utóbbiak alkalmazása révén lehetőség nyílik a járműfejlesztési- és gyártási tevékenység átfutási idejének lényeges csökkentésére.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán