Rekordév után, nagy tervek előtt a Vajda-Papír cégcsoport

Rekordévet zárt 2020-ban a Vajda-Papír cégcsoport. A vállalat összesített forgalma 52 milliárd forint lett, ami tízszázalékos növekedés 2019-hez képest – mondta az InfoRádiónak a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója, Vajda Attila.

"A 2020-as év egy kicsivel jobban is alakult, mint terveztük; 2018-ban viszonylag komoly beruházásokat hajtottunk végre, amelyek eredménye a tavalyi évre egyértelműen beérett. Segített minket a pandémia elején az extra kereslet a higiéniai papírtermékek iránt, de a hatékonyságnövekedés, a megfelelő alapanyag kiválasztása, a logisztika optimalizálása is" – ecsetelte Vajda Attila.

Az exportpiacokon is sikerült áttörést elérni, az előállított termékeknek most már közel a felét külföldön értékesítik.

A most zajló fejlesztések részben kapacitásbővítő beruházások – ennek költségvetése 16 milliárd forint –, van automatizálásban és hatékonyságnövelésben is invesztíciója a piacvezető vállalatnak, és sok zöld termékfejlesztés is:

"Az újrahasznosított csomagolóanyag területén kívánunk ebben az évben jelentős fejlesztést véghez vinni"

– közölte Vajda Attila.

A foglalkoztatotti létszám már 600 fő fölött van, Dunaföldváron közel 50 fővel gyarapodik, a legnagyobb hozzáadott értéket képviselő gépek üzemeltetéséhez viszont még keresnek munkaerőt – tudta meg az InfoRádió.

Nyitókép: Targoncával viszik a kiszállításra váró toalettpapírokat a Vajda-Papír Kft. budapesti üzemének raktárában 2020. április 17-én. (MTI/Kovács Tamás)