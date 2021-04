Egyszerre szigorít és enyhít a kormány a kiskereskedelemben, ha a beoltottak száma – a tervek szerint a jövő héten – eléri a 2,5 milliót, mert kinyithat ismét valamennyi üzlet, de csak annyi embert engedhetnek be, hogy 10 négyzetméterre egy fő jusson. Cserébe a mostani 19 óra helyett 21.30-ig lehetnek majd nyitva.

A változtatás jelentős terhet is ró a kereskedőkre, hiszen jelezniük kell, hány vásárló tartózkodhat az eladótérben, és arról is gondoskodniuk kell, hogy ennél többen ne is legyenek az üzletben. A cél az, hogy a zsúfoltság csökkentésével is fékezzék a koronavírus terjedését.

A Népszava megkeresett kereskedelmi cégeket, és kiderült, a négyzetméter alapú előírás a legtöbb egység számára nem jelent majd érdemi korlátozást, teljesíthetetlen feladatot. Az iparcikkes boltokban a nyitvatartási idő nagy részében egyébként is jóval kevesebb a vevő, az élelmiszerboltok, drogériák esetében is csak a legzsúfoltabb napszakban jelenthet gondot az új korlátozás, de a hosszabb nyitvatartás akár ezt a problémát is megoldhatja.

Konkrét számokat csak a Spar közölt, a szupermarketeiben átlagosan 20 és 70 között, míg a hipermarketekben 20 és 200 közötti vásárló tartózkodik egyszerre. A Spar üzletméreti adataiból kiderül: egy hipermarket átlagosan 4000, míg egy szupermarket átlagosan 760 négyzetméter eladótérrel rendelkezik, azaz egy hipermarketbe legfeljebb 400, míg a szupermarketbe 76 vevő lehet majd egyszerre.

A többi kereskedelmi láncnál nem közöltek átlagos vásárlószámot, a boltok alapterülete ismert. Így például a budapesti Camponában vagy a Váci úton lévő 12 ezer négyzetméteres Tescóban 1200 vevő lehet bent egyszerre.

Korábban a blokkk.com már összeszedte, hogy a kereskedelmi láncok néhány üzletében az alapterület alapján várhatóan hányan tartózkodhatnak majd, és a listavezető az IKEA soroksári áruháza, amely 34 ezer négyzetméteres, így akár 3400 vevőt is fogadhat majd, ha újranyithat.

Bolt Terület (négyzetméter) Vásárlószám

(10 nm/fő) Aldi Kossuth Lajos utca 1331 133 Kecskemét 9650 965 CBA Pozsonyi út, Príma 650 65 Lidl Teleki tér 1274 127 Penny Váci út 9-15. 864 86 Spar Dunakeszi, Toldy M. u., szupermarket 822 82 Miskolc, Szinvapark, Interspar 3470 347 Tesco Pillangó u. 15., hipermarket 9886 989 Máriaremetei út, Express 394 39 Reál Élelmiszer Győr, Szent István út 164 16 Coop Szuper Dunaújváros, Szabadság út 1439 144 Deacthlon Győr 2000 200 Media Markt Váci út 1–3. 3352 335 OBI Veszprém 8000 800 Praktiker Budapest, Váci út 12 000 1200 Ikea Soroksár 34 000 3400

A nagyobb láncok marketinges és logisztikai okokból a belépő és kilépő vevők számát folyamatosan mérik, ezért ezzel nem lesz gond, a bejáratnál álló biztonsági őr bevetésével könnyedén megoldható, hogy mindig annyi bevásárló legyen a boltban, amennyit a jogszabály engedélyez.

A kisboltoknál már bajosabb lesz a rendelkezés betartatása, már csak azért is, mert ezek a kisvállalkozások nem foglalkoztatnak biztonsági őrt, illetve nincs arra külön emberük, hogy naphosszat az ajtónál álljon.

Nyitókép: Pixabay