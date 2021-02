Több folyamat is veszélyezteti a talaj minőségét Magyarországon

Magyarországon is védeni kell a termőföldet, amelyet több kedvezőtlen folyamat is veszélyeztet - mondta az Inforádiónak Pénzes Éva. A hazai termőtalajok az uniós országokéhoz képest viszonylag jó állapotban vannak, de itthon is vannak olyan folyamatok, amelyek veszélyeztetik a minőségét. Ilyen a savanyosodás, a szikesedés, a víz és a szél okozta erózió - emelte ki a Magyar Talajbaktérium-Gyártók és -Forgalmazók Szakmai Szövetségének ügyvezetője. Szerinte ez annyira jelentős Magyarországon, hogy a szántóterületek közel hatvan százaléka erősen érzékeny a szerkezetromlásra.

Az ország mezőgazdasági művelésű területeinek 52 százaléka a termelés szempontjából valamilyen mértékben csökkent értékűek

- fejtette ki egy kutatás eredményeit a szakember. Mindemellett az intenzív mezőgazdaság, a sokszor indokolatlan vagy helytelen talajművelési módokkal, túlzott vegyszer- és műtrágya-használattal sokat romlik a termőtalaj minősége, csökkent az élőviláguk, romlik a biológiájuk, szerkezetük. Szélsőséges esetben e termőtalajok elsivatagosodhatnak.

Pénzes Éva arra is kitért, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a termőföldek minősége minél nagyobb arányban legyen elfogadható. Felhívta a figyelmet a felelős talajművelésre, és arra, hogy a talajok termőképességét meg kell védeni. Ez jelenti a szerves anyagok megőrzését, továbbá azt, hogy a szántóterületek növénymaradványait vissza kell forgatni és helyesen kell kezelni, valamint a talajéletet védeni kell. Utóbbira megfelelő lehet a talajoltás, ami azt jelenti, hogy célirányosan növelik a talaj és a növény számára hasznos baktériumok számát az érintett területen.

Pénzes Éva hozzátette: a talaj termőképességének megóvása azért szükséges, mert csak ez biztosítja a minőségi élelmiszerek előállítását, a talajminőség romásával ugyanis romlik az élelmiszerek minősége is.

