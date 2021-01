Körkép: nagy ingatlanfejlesztésből idén sem lesz hiány a fővárosban

Körkép az év nagy budapesti ingatlanfejlesztéseiről.

Lakóingatlanok

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint összesen 25 darab, 100 lakásos vagy annál nagyobb projekt átadása van kilátásban 2021-ben Budapesten. A legnagyobb ezek közül a Cordia fejlesztésében, a IX. kerületben megvalósuló Akadémia Garden projekt, ahol több mint 300 lakás készülhet el idén. Emellett a Cordiának van további négy, egyenként 200 lakásosnál nagyobb fejlesztése is, amelyek szintén az idei évben készülhetnek el. Ezek közül három a XIII. kerületben, egy pedig szintén a IX. kerületben található – írja a gazadsági portál.

A 200 lakásosnál nagyobb kategóriában szintén az idei évben várható a befejezése a Siskin által a XI. kerületben fejlesztett Budai Walzer I. ütemének, akárcsak a Biggeorge Property által a III. kerületben épített Waterfront City I. ütemének.

A fentiek mellett az Alfa Group Haller utcai társasháza, és a LIVING (Wing) Park West nevű Szabolcs utcai projektje is év végére készülhet el. Összességében

idén több mint 6700 értékesítési céllal épített lakást adhatnak át Budapesten,

amiből több mint 1700 a XIII. kerület állományát fogja bővíteni. A fejlesztők által legkedveltebb budai kerületben, a XI.-ben is közel 1200 lakást adhatnak át idén, amihez a BudaPart fejlesztése is jelentős mértékben hozzájárul.

Irodaházak

A már említett BudaPart projektben a lakások mellett irodaházak is épülnek, melyek közül a közel 20 ezer négyzetméteres Budapart City-nek várható idén az átadása. Ettől nem messze, szintén a XI. kerültben adhatják át idén az ugyancsak 20 ezer négyzetméteres Office Garden IV. ütemét is. A WING fejlesztésében a Telekom székház mellett épülő 42 ezer négyzetméteres Liberty irodaházat is 2021-ben adhatják át, miközben az Atenor Aréna Business Campusában is javában folyik az építkezés, akárcsak a szintén idénre tervezett 15,5 ezer négyzetméteres Atenor Roseville irodaházban. Ezek mellett a Futureal Budapest One következő ütemének is jól halad az építése.

A Portfolio arra is kitér, hogy

2021 a logisztikai fejlesztések éve lesz, hiszen legalább 220 ezer négyzetméterrel, vagyis közel 10 százalékkal bővülhet az idei évben az állomány.

Hotelek

Bár 2020 biztosan nem a turizmus éve volt, a korábban indított szállodafejlesztések egy része idén készülhet el, így a járvány utáni időszakban még nagyobb kínálat várhatja majd a hazai és a külföldi vendégeket.

A BDO összesítése szerint az ötcsillagos kategóriában idén készülhet el a 71 szobás Radisson Collection Basilica, a 67 szobás Rácz Hotel & Spa és 49 szobával az Aria Hotel bővítése. A négycsillagos szállodák között a 175 szobás Tópark Projekt Hotel Komponens, a BIF fejlesztésében megvalósuló 100 szobás Boutique Hotel, a 93 szobás Apsis Hotel, a 76 szobás A3 Hotel, valamint az 54 szobás Mamaison (Starlight Sutien Hotel Budapest komplex felújítása) nyithatja meg idén a kapuit. A háromcsillagosok között is szép számmal akadnak fejlesztések, ide sorolható a 312 szobás InterCity Hotel, a 214 szobás B&B Hotels, a 158 szobás H2 Hotel Budapest, a 123 szobás A52 Hotel (Hello Baby), a 100 szobás M4 Mamaison és az 50 szobás Bo18 hotel.

Ezek mellett van több, a fenti csillagokkal jelölt kategóriákba nem sorolható szállodafejlesztés is. Ha tehát minden építkezés a tervek szerint zajlik, akkor

összesen 2000-nél is több szobával bővülhet idén a budapesti hotelkapacítás.

Egyéb jelentős fejlesztések

A fentiek közé nem sorolható kategóriákban is nagy építkezések zajlanak, köztük a Liget Budapest Projekt, amely keretében a tervek szerint év végére megnyílik a Magyar Zene Háza, valamint a komáromi Csillagerdő.

Szintén idén várható a Futureal fejlesztésében megvalósuló Etele Plaza nyitása is. A Kelenföldi pályaudvar és a 4-es metró végállomása mellett épülő bevásárlóközpont 55 ezer négyzetméter bérbeadható kiskereskedelmi területtel rendelkezik.

Nyitókép: Unsplash.com