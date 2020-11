Húsz újabb pénzügyi szabályváltozás jön a járvány miatt

Varga Mihály bejelentette, hogy a testület kedden dönt az újabb tehercsökkentésekről. A készpénz visszaszorítása, és az online ügyintézés bővítése egyszerre fogja segíteni a gazdaság újraindítását, valamint a járvány elleni védekezést.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Gazdaságvédelmi operatív törzs korábbi javaslatai közül 44 már megvalósult, és hamarosan további 20 is a jogszabályok része lehet.

A gazdasági növekedés akadályait az építőiparban, az élelmiszergazdaságban, az idegenforgalomban, és a beruházásokban is sikerült mérsékelni. Csökkentek az adóterhek, meghosszabbodott a hitelezési moratórium, kedvezményes hitelhez jutnak a turisztikai vállalkozások, bővülnek az élelmiszer-kistermelők lehetőségei, megszűnt az illeték számos közigazgatási eljárásban, és az egyik legbonyolultabb adóadminisztrációs teher, a feltöltési kötelezettség is – emelte ki. Varga Mihály abban bízik, hogy az eddigiekhez hasonlóan az új javaslatok elfogadásából is mielőbb kézzelfogható eredmények születhetnek.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás