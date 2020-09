Ezt gondolják a gyerekek az internethasználatról

A fiatalok 39,5 százaléka érzi úgy, hogy a kelleténél több időt tölt internetezéssel, és minden második úgy, hogy annyit netezhet, amennyit szeretne, szülői jóváhagyással - közölte az InfoRádióban Gyurkó Szilvia gyermekjogi aktivista a Magyar Telekom és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2020. április és május között végzett reprezentatív felmérését.

Mint mondta, elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekek hogyan látják a saját netezési szokásaikat, és nem arra, mennyi a ténylegesen ezzel töltött idő.

"Az, hogy a gyerekek több mint harmada gondolja úgy saját magáról, hogy az optimálisnál több időt tölt internetezéssel, nagyban összecseng a szülők érzésével.

Ez mindenképpen biztató, mert azt jelenti, hogy ez olyan téma, amiről elkezdhetünk beszélgetni"

- jegyezte meg Gyurkó Szilvia.

A tavaszi karanténidőszak alatt elvégzett felmérésbe 13-17 éves fiatalokat vontak be, főként a közösségi médiában toborozva a résztvevőket.

Bár azzal a szervezők is tisztában voltak, hogy különféle trükkökkel ennél fiatalabbak is regisztrálnak a közösségi médiában, mivel azonban hivatalosan csak 13 éves kortól tehetnék ezt meg, ezért igyekeztek úgy szűrni a résztvevők életkora szerint, hogy ennek meg is feleljenek a válaszadók. Arra is nagyon ügyeltek a kutatási minta kialakítása során, hogy a fiúk és a lányok aránya közel azonos legyen. Emellett arra is figyelemmel voltak, hogy ne legyen Budapest-túlsúlyos az eredmény, és hogy a valóságnak megfelelően reprezentálja a vidéki városokban, falvakban élő gyerekek véleményét is.

"Épp ezért

valójában többen töltötték ki a kérdőívet, mint ami bekerült a végleges kutatási mintába, mert azt szerettük volna, ha nemenként és lakóhely szerint reprezentatív legyen

- jegyezte meg Gyurkó Szilvia.

A kérdőív elsősorban a gyerekek digitális oktatással, és a karanténidőszak alatti internethasználati szokásaikkal kapcsolatos tapasztalataira volt kíváncsi.

"Általánosságban is kíváncsiak voltunk, hogy mit csinálnak az interneten, mit gondolnak arról, hogy a szüleik mit tudnak az ő internetezési szokásaikról, és hogy milyen változást látnának szívesen azért, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat az interneten, illetve azért, hogy az online tér lehetőségeit jobban kihasználhassák" - mondta Gyurkó Szilvia.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán