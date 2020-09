MNB: a vállalati szektor jelentős részének elérhető lesz az azonnali fizetés

Szeptember elsején sikeresen elindult a vállalati kötegelt átutalások esetében is az azonnali fizetési rendszer - mondta az InfoRádiónak Batha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi infratstruktúrákért felelős ügyvezető igazgatója. Beszámolt arról is, hogy a rendszer központi infrastruktúráját működtető Giro Zrt. és az érintett bankok is tesztelték előzetesen a rendszert, néhány bank pedig el is indult ezzel a szolgáltatással.

"Ezt a bakoknak már nem kötelező nyújtaniuk a vállalati ügyfeleknek, de a különböző banki felméréseinkból azt látjuk, hogy

év végéig egyre többen be fognak ebbe kapcsolódni, és még a jövő év első felében is több pénzintézet tervezi a bevezetését"

- közölte Bartha Lajos.

A lakossági ügyfelek számára márciusban indult el kötelezően nyújtandó szolgáltatásként az azonnali utalások rendszere. Ez lényegében a 10 millió forint alatti, elektronikusan leadott átutalási megbízásokra vonatkozik. "Ennek a tranzakciónak éjjel-nappal, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapon is, maximum 5 másodpercen belül meg kell érkeznie a fogadó számlájára" - hangsúlyozta Bartha Lajos.

Az eddigi tapasztalatokról szólva elmondta, március elsejétől működik az azonnali fizetési rendszer, több mint 51 millió tranzakciót bonyolítottak ezen keresztül, 7500 milliárd forint értékben.

"Gyakorlatilag nulla meghibásodás mellett"

- hangsúlyozta Bartha Lajos. A jegybank eredeti célkitűzése az volt, hogy ezek a tranzakciók öt másodperc alatt menjenek végbe, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 95 százalékuk 2 másodperc alatt teljesül, 99,5 százalékuk pedig 5 másodperc alatt lezajlik. Csak nagyon pici arányban tart ennél tovább, de ezek is végbemennek 20 másodperc alatt.

A tranzakciók 38 százaléka nem a napközben szokásos banki üzemrendben, hanem ezen kívül, az esti órákban, vagy hétvégén bonyolódik. "Van arra igény az ügyfelekben, hogy ne csak reggel 8 és délután 5 között lehessen bankolni" - összegezte a tapasztalatokat Bartha Lajos.

A bankfiókban leadott átutalási megbízások - melyek az ügyintéző közreműködése miatt eleve hosszabbak, mint 5 másodperc - eleve kimaradtak a szabályozásból és az azonnali utalási rendszerből. Ez azonban ma már csak elenyésző részét teszi ki az átutalási forgalomnak, az ugyanis 90 százalékban elektronikusan leadott megbízásokból áll mostanra.

