Mindössze 0,8 százalékkal bővült a kiskereskedelmi üzletek forgalma júniusban a naptárhatástól megtisztított nyers adatok szerint 2019. azonos hónapjával összevetve - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Vagyis a boltokra vonatkozó korlátozások nélkül sem állt még vissza a kiskereskedelem a normál ügymenetbe. A KSH adatai szerint ugyanis az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben mindössze 1,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 4,9 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 10,9 százalékkal csökkent éves összevetésben.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 75 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,4, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletekben 2,5 százalékkal mérséklődött az értékesítés.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben óvatosan, 15 százalékkal bővültek az eladások az iparcikk jellegű vegyes üzletekben, 9,6 százalékkal a könyv-, számítástechnika-, és egyéb iparcikk-üzletekben, valamint 4,2 százalékkal a bútor-, műszakicikk-üzletekben. A forgalom volumene 4,9 százalékkal csökkent a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerboltokban. Folytatódott a ruhaboltok vesszőfutása is mivel 14 százalékkal esett a textil-, ruházati és lábbeli-, illetve 27 százalékkal a használtcikk-üzletekben a forgalom.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból júniusban 7,3 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 30 százalékkal bővült.

Ez azonban a karantén alatti rekordokat döngető növekedéstől jócskán elmarad, mindössze visszatért az évek óta tartó trendhez.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai 7,7 százalékkal estek vissza.

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 1048 milliárd forint volt júniusban. Az országos kiskereskedelmi forgalom 46 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 40 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalmában realizálódott.

Január-júniusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 1,3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 4,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,1 százalékkal nőtt, az üzemanyag-kiskereskedelemben 11,3 százalékkal csökkent az értékesítés volumene. Az ITM bizakodó Idén is pozitív eredménnyel zárhat a kiskereskedelem, amely egy rövid visszarendeződési időt követően már emelkedést mutatott, ez pedig a kormányzati intézkedéseknek is köszönhető - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára szerdán, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait kommentálva. Cseresnyés Péter ismertette, hogy tavaly április környékén lépte át az ezer milliárd forintot a kiskereskedelmi forgalom, idén ez már márciusban megtörtént, azonban ezt követően áprilisban visszaesés következett be a koronavírus-járvány miatt. Az államtitkár szerint ez nem meglepő, hisz mindenki elsősorban az élelmiszeripari termékek megvásárlására fordította a figyelmét. A visszaesés májusban korrigálódott, jelentős visszarendeződés történt és a júniusi kiskereskedelmi forgalom minimális értékben meg is haladta az előző év azonos időszaki eredményét.

Nyitókép: Pixabay