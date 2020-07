Európai szinten azt követően bontakozott ki vita a börzék nyitvatartásáról, hogy az Európai Pénzpiacokért Szövetség (AFME) június végén a kereskedési időszak kilencvenperces szűkítésére tett javaslatot: a befektetők 10:00–17:00 óra vagy 10:30–17:30 óra között léphetnének pozícióba – írta a Világgazdaság, amely körképet készített a terv hazai megítéléséről.

A bankokat és vagyonkezelőket tömörítő szervezet érvelése szerint a nyugat-európai börzék nemzetközi összevetésben hosszú, napi 8,5 órás nyitvatartása nem javítja a piac hatékonyságát, a tréderek mentális egészségét viszont rontja, ezért a tehetséges szakembereket nehezebb a pályán tartani.

Az Európai Értéktőzsdék Szövetsége (FESE) – amelynek tagja a BÉT is – álláspontjával vág egybe a lap által megkérdezett brókercégek véleménye is, amelyek egyhangúlag a rövidítés ellen érvelnek. Úgy vélik, hogy mivel a globális piacokra és ezáltal a magyar piaci eseményekre is ható hírek több hullámban érkeznek a nap folyamán, fontos, hogy ezeket kövessék és reagáljanak rájuk – mondta Varjú Péter, az Erste értékpapír- és derivatív kereskedési üzletágának igazgatója.

