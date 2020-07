Járvány ide vagy oda: a vagyonosabb réteg nem panaszkodhat

A gazdasági szakportál körképéből első ránézésre is szembetűnő, hogy mind a 14, Magyarországon bejegyzett privátbanki szolgáltató által kezelt vagyon gyarapodott 2020. január 1. és június 30. között. Annak ellenére, hogy e hat hónapból több mint három és fél már a globális koronavírusos veszélyhelyzet idejére esett.

Az Mfor.hu megjegyzi, mivel a tőzsdei részvények a veszélyhelyzet okozta sokkból magukhoz térve, március végétől fokozatosan egyre feljebb kerültek, akár azt is gondolhatnánk, hogy ez tükröződött a vagyongyarapodásban. Csakhogy a börzebarométerek még e jelentős visszapattanások ellenére is elmaradnak az idei nyitó értékeiktől. Amiből arra lehet következtetni, hogy a pluszos mérleghez friss pénzek beáramlására is szükség volt, méghozzá a járvány kitörését követően.

Vagyis a válság láttán számos pénztőkésnek nemhogy az inába szállt volna a bátorsága, hanem éppen ellenkezőleg. E hozzáállásnak köszönhetően

vagyonkiáramlás helyett inkább azt tapasztalták a privátbankárok, hogy ügyfeleik új forrásokat helyeznek el náluk.

Igaz, ezek jó része valószínűleg nem klasszikus friss pénz, inkább átcsoportosításokról lehet szó – teszik hozzá.

Enyhén visszaesett az állampapírok iránti kereslet, az ingatlanoké viszont jóval masszívabban, mivel a befektetők az árak csökkenésére számítanak.

Mivel a privátbanki portfóliókban hagyományosan magas a devizakitettség, a vagyonok gyarapodásához a forint viszonylag jelentős gyengülése is hozzájárult – hangsúlyozták a CIB Banknál.

Hatékonynak bizonyult a home office

Persze ahhoz, hogy a vagyonosabb réteg élni tudjon a megváltozott piaci lehetőségekkel, az is szükségeltetett, hogy a kiszolgálásuk zavartalan legyen, vagyis, hogy a privátbankárok az országos home office mellett is végre tudják hajtani a megbízásokat, ugyanúgy, mintha azt az irodában, személyesen kapták volna meg.

Ugyanakkor maguk az ügyfeleik is több időt szenteltek a pénzügyi piacok tanulmányozásának, és főleg azok, akik már több válság tapasztalatával voltak felvértezve, meglátták a válságban a lehetőséget is, s elkezdték keresni a nagyon alulértékeltté vált részvénypiaci lehetőségeket – hívták fel a figyelmet az Ersténél.

Mi várható?

A visszapattanás ugyan megvalósult részint a részvénypiacokon, az árfolyamok még elmaradnak az év eleji szintektől. Az pedig, hogy a gazdasági felépülés mennyi ideig tarthat, lesz-e az V-alakú, ahogy azt egyesek kincstári optimizmussal sugallják, rendkívül bizonytalan, jegyzi meg az Mfor.hu. Különösen, hogy a Covid-19 az utóbbi hetekben világszerte eddig nem – még az e tekintetben mélypontot jelentett áprilisi időszakban sem – látott mértékeket produkál. Ami persze lehet a gyakoribb tesztek következménye, a lényeg, hogy nagy fokú a tanácstalanság, ami alól senki nem kivétel.

A gazdasági lap ezért megkérdezte a privátbankárokat arról is, ők mire számítanak 2020 második felében:

Az OTP-nél teljesen bizonytalannak tartanak jelenleg mindent, a második félév szerintük nagyban függ a pandémiás helyzet alakulásától, illetve a piaci és gazdasági teljesítményektől.

A Budapest Banknál arra számítanak, hogy a volatilitás velünk maradhat, továbbá, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hírek és események a pénzpiacokon keresztül privátbanki ügyfeleik befektetéseire továbbra is hatással lesznek.

A Hold Alapkezelőnél is volatilis piacokra készülnek, de ezzel együtt az állományok növekedésére is, míg a Concorde a kezelt vagyon további, egy számjegyű százalékos emelkedésére számít. Mint ahogy a Generali Alapkezelő is, annak ellenére, hogy szerinte egy kockázatokkal tűzdelt félév előtt állunk, amely nem csak a Covid 19-nek köszönhető.

Az Ersténél is optimisták, bíznak abban, hogy mind a kezelt vagyon, mind az ügyfélszám növekedése folytatódik.

Az MKB csak kicsit csökkenő volatilitással számol, a piaci mozgások konszolidációja okán a kezelt vagyonban nem vár nagyobb kilengéseket, miközben úgy véli, az első félévben tapasztalthoz képest a kockázatos elemek csökkenni fognak.

A CIB kerek-perec kijelentette, hogy nehéz a helyes választ megadni arra a kérdésre, hogy mi várható, ugyanis egymás ellen ható tényezőket lehet azonosítani.

A K&H-nál viszont inkább abban bíznak , hogy a hazai és nemzetközi válságkezelő intézkedések hatására a gazdaság teljesítménye újból felpörög, ami alapján a magánvagyonok növekedésével újabb családok lépnek be a privátbanki szolgáltatások piacára.

Az Equilor szerint sok függ a koronavírus esetleges újabb hullámától, a befektetők különösen figyelnek a portfoliójukra és készek gyorsan reagálni, ha szükséges.

Az SPB Befektetési Zrt. az év egészében az első hat hónaphoz hasonló növekedésre számít. A piac egésze szempontjából pedig lassú emelkedést, kisebb korrekciókkal.

A Takarék Csoportnál pedig egy egyszeri tényező is a remény forrása. Nevezetesen, hogy a június 30-án lezárult integrációs folyamatok hatására a private banking szolgáltatásuk már a teljes hálózatra kiterjeszthető. Ennek kapcsán arra számítanak, hogy – mint fogalmaztak – nagyon sok új privátbanki ügyfelet köszönthetnek, így a kiszolgálási pontok bővülhetnek, a kezelt vagyon pedig emelkedhet. Fontos mérféldkő Bár egyes privátbanki szolgáltatók titkolják az adataikat, a piaci tendenciák alapján az Mfor.hu úgy becsüli, a kezelt vagyon újabb fontos mérföldkőhöz érkezhetett: 2020 első felének végére megközelíthette a 6 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig 45 ezer fölé kerülhetett. Ami azt jelenti, hogy egy számlán átlagban több mint 130 millió forint szunnyadhatott.

