Az elmúlt évben a tagállamok összesen 2243 riasztást töltöttek fel a RAPEX-rendszerbe, és Magyarországról érkezett a második legtöbb, 171 jelzés – mondta az InfoRádiónak Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Csak Németországból érkezett több, 400 feletti riasztás a veszélyes termékekről.

A RAPEX a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek riasztási rendszere, amelyben az uniós tagállamok piacfelügyeleti hatóságai látják azokat a súlyos kockázatúnak minősített termékeket, amelyeket ki kell vonni a forgalomból. A rendszer azt a célt szolgálja, hogy ha egy tagállam elsőként kiszűr egy veszélyes terméket a saját kereskedelmi forgalmában vagy piacán, majd a súlyos kockázatot laborvizsgálattal is igazolja, akkor a rendszerből értesülő többi tagállam piacfelügyeleti hatóságainak már nincs szükségük újabb laborvizsgálat elrendelésére, azonnal lépni tudnak a termék kereskedelmi forgalomból történő kivonása, vagy ha szükséges, a visszahívása érdekében.

Az uniós rendszerbe beküldött riasztások 43 százaléka a játékok okozta fulladásveszéllyel kapcsolatos,

majd ezt követi 15 százalékkal a különböző elektromos, villamossági termékek miatti bejelentés. A harmadik helyen 11 százalékos aránnyal a karácsonyi fényfüzérek és a különböző gyermekruhák állnak.

Keszthelyi Nikoletta szerint a ruháknál szintén a fiatalkorúakat védik, mivel számos terméket flitterekkel, gyöngyökkel díszítenek, amelyek fulladásveszélyesek lehetnek. A játékok esetében is a leváló kisebb alkatrészek jelentik elsősorban a fulladásveszélyt, de a csörgős játékoknál már megjelenik a halláskárosodás kockázata is. Emellett van mechanikai sérülésekkel kapcsolatos kockázat is. Példaként a nem megfelelő kialakítású rollert említette, amely eltörhet, ha padkának ütköznek vele.

