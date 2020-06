Indul a diákmunkaszezon - ezekek a lehetőségek

A tanév végével és a koronavírus-járvány csendesedésével egyre több diák gondolhatja úgy, hogy pénzkeresésbe kezd. Van is most erre lehetőség, egyre több, és bár az idén elmaradó fesztiválok is sok diáknak adtak munkát, a minimálbér emelkedésével a turizmusban, vendéglátásban lehet fantázia.

Az Azénpénzem.hu összeállítása szerint aki sikeresen munkába áll diákként, bruttó 926 forintot kaphat a tavalyi 857 helyett óránként, ez bruttó 7410 forintos napi kereset lehet legalább.

A Balatonnál kempingben bruttó 1000 forintot kínálnak recepciózásra, büfében pultosként, fagyiárusként 1200 forint járhat, közértben még ennél is pár forinttal több.

A gyorséttermekben akár 1300 forintot is összeszedhet egy diák óránként, pótlékok nélkül.

Vannak viszont területi egyenlőtlenségek: egy raktáros Szegeden sokkal kevesebbet kereshet, mint Fóton, míg Budapesten a legtöbbet.

Az összeállításban vannak többet ígérő munkák is: egy barkácsáruházban 1458 forint a kezdő órabér, de aki estézik, 1895, aki hétvégézik, akár 3353 forintot is zsákmányolhat.

Telefonos ügyfélszolgákat is keresnek bruttó 1140 és 1400 forint közti órabérért, a futármunka 1500-2000 forintot érhet.

Figyelniük kell azonban a diákoknak, hogy az összegek jellemzően bruttó bérek, ebből lejön az adó és a járulékok is.

A diákszövetkezeteken keresztüli munkára speciális szabályok vonatkoznak, ahogy a háztartási munkára és a mezőgazdasági-turisztikai idénymunkára is, ezek a kategóriák igen kedvező adóbesorolásúak.

Az iskolaszövetkezeteknél csak a 15 százalékos személyi jövedelemadó csökkenti a bruttó bért.

A munkaszerződést feltétlenül el kell olvasni aláírás előtt, és például adóazonosító jel szükséges lesz - a NAV-nál kell igényelni ilyet.

Nyitókép: Balázs Attila