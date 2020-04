Idén is kevesebb méz lesz az aszály miatt

Jól teleltek a méhcsaládok, ám a kora tavaszi hideghullámok nemcsak a gyümölcsfákat károsították, hanem az akácosokat is – mondta a Magyar Nemzetnek Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke. Mivel korán, már márciusban kibújtak az akácfa virágrügyei, ezért a fagyok szinte az összes virágkezdeményt megsemmisítették. Becslések szerint a hazai akácosok csaknem nyolcvan százalékának elfagytak az első virágrügyei, s bár másodvirágzásra az idén is számítani lehet, az soha nem mézel úgy, mint az első.

A méhészek most is keresik, hogy hol maradt virág, a dombtetőkön, dombnyergeken ugyanis nem érte fagy az akácfákat. Ha a virágzás alatt csodálatos idő lesz, akkor van remény arra, hogy érdemi mennyiségű akácméz teremjen idén. Ugyanakkor ehhez az is kell, hogy

a következő napokban megérkezzen a csapadék, mivel eső nélkül a maradék virág sem fog mézelni

– mutatott rá Bross Péter.

A repceméz jelentős részéről is lemondhatnak a méhészek, mivel az aszály miatt kevesebb virág van rajta és nem is ad nektárt.

Az idén az átlagosnak mondható repcetermés ötödére számítanak a méhészek,

ez körülbelül ezer tonna repcemézet jelent. – Most már hiába jön meg az eső, nem várható változás, sajnos az idei év nagyon gyenge lesz a repceméz szempontjából – mondta az OMME elnöke.

A koronavírus-járvány és a kínai mézexport akadozása miatt az elmúlt másfél hónapban fokozott érdeklődés alakult ki a magyar méz iránt a külpiacokon, és bár a járvány kitörése utáni első napokban leállt az export, egy rövid szünet után újraindult a kivitel. És bár Bross Péter szerint már zavartalanul haladnak a szállítmányok Németországba, Franciaországba és Olaszországba is, áremelkedés nem volt.

