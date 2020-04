Drámai változást hozott a kórházi adósságok terén a járvány

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek által jelentett lejárt tartozásállomány 2020. március 31-én 32,9 milliárd forint volt, ami februárhoz képest rekordösszeggel, 42,9 milliárd forinttal csökkent - írja az adatok alapján az mfor.hu.

Az elemzés szerint a koronavírus-járvány miatt visszaesett a járóbeteg- és szakellátás, valamint nagy értékű gyógyszerrendelések maradtak el, vagy legalábbis azok limitálása megtakarítást eredményezett a kórházak kasszájában.

A nagy adósok közül a Péterfy-Kórház Rendelőintézet 4,4 milliárdos tartozása 605 millióra, a Békés Megyei Központi Kórház valamivel több mint 3 milliárdos adóssága pedig 773 millióra apadt.

Ugyanakkor a márciusi adatokból látható, hogy például az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adóssága extra mértékben nőtt a járvánnyal kapcsolatos kiadások miatt: 124 millióról 732-re tornázta fel a tartozását. A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet adóssága is nőtt, itt is koronavírusos betegeket is ápolnak.

A Kiskunhalasi Semmelweiss Kórház adóssága ugyanakkor 701 millióról 153 millióra apadt, miközben épp itt épült fel az a karanténkórház, amit azóta sem kellett bevetni a járványban.

Nőtt azonban a Komlói Egészségcentrum, a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház, az Almási Balogh Pál Kórház és a Zirci Erzsébet Kórház adóssága is.

Az adatszolgáltatásra kötelezett 660 intézményből valamennyi teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adós intézmények száma márciusban 362 volt, ebből kizárólag 30 nap alatti tartozással 176 intézmény rendelkezett.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán