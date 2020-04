Európa-szerte hiánycikk az élesztő

Az elmúlt hetek egyik slágerterméke több tartós élelmiszer mellett az élesztő volt a boltokban - írta a Népszava. Akkora a kereslet, hogy a budafoki élesztőgyár nem győzi kapacitásokkal. A lassan 110 éve működő üzemet nemcsak megrendelésekkel ostromolják, de a lakossági érdeklődés is óriási. Ezért egy Facebook bejegyzésben igyekeztek megválaszolni ezeket, kezdve azzal, hogy

folyamatosan, teljes kapacitással működik az üzem, nem zárt be.

De az élesztőgyártás időigényes folyamat, ezért a normál keresletet jóval meghaladó igényt is csak lassabban tudják kielégíteni. Még úgy is, hogy piacra dobták az eddig sütőiparnak gyártott 500g-os kiszerelésű termékeket is. Az általában egy-két hétre elegendő mennyiséget, pedig órák alatt elviszik a boltokból.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a pánikfelvásárlás miatt egész Európában élesztőhiány van.

Hozzátették, hogy

ha mindenki csak annyit venne, amennyit ténylegesen felhasznál a közeljövőben, akkor nem lenne hiány.

Közölték, hogy akkor lesz ismét elég, ha a fogyasztók elhiszik, hogy ők továbbra is gyártanak és szállítanak élesztőt. Ezért nem kell dobozszámra vásárolni és fagyasztani, vagy feltalálni az otthoni élesztőszárítást.

