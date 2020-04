Jókora summát utalt vissza a költségvetésnek az ÁSZ

A 2019-es takarékos gazdálkodásának, illetve a különböző hatékonyságnövelő intézkedéseknek köszönhetően 414.381.554 forint, a működésre kapott támogatásból származó maradványt utalt át április 2-án az Állami Számvevőszék a központi költségvetésnek - adta hírül a szervezet közleményében. Hozzátették: az ÁSZ az egészségügyi veszélyhelyzet időszakában

ezzel több mint 414 millió forinttal járul hozzá a felmerülő állami kiadásokhoz, így a koronavírus elleni védekezéshez.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel egyáltalán nem csökken a szervezet hatékonysága, köszönhetően az elmúlt évek módszertani, technológiai fejlesztéseinek, illetve a számvevőszéki munka digitalizálásának. Az Állami Számvevőszék 2020-ra átállt a digitális ellenőrzésre, illetve a digitalizáción alapuló munkakörnyezetre, ezért jelenleg is folyamatosan dolgozik, miközben biztosítja a dolgozóinak a biztonságos munkakörnyezetet is.

A közlemény megemlíti, hogy 2019-ben több mint 60 százalékkal, közel 1350-re növelte az ellenőrzött szervezetek számát az Állami Számvevőszék.

Domokos László, a szervezetelnöke korábban úgy fogalmazott: „Célunk, hogy mindenhová eljussunk, ahol közpénzt használnak, vagy közvagyont kezelnek és feltárjuk a közpénzügyi kockázatokat.” Szavai szerint az ÁSZ célja a közpénzügyi helyzet javítása, amelyhez a bizonyítékokon alapuló ellenőrzési megállapítások, illetve az ÁSZ elemzéseinek következtetései adják a kiinduló alapot. Mindez azt is jelenti, hogy „a számvevőszéki ellenőrzések célja alapvetően nem a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek fejlesztése, valamint az eredmények fenntartásának támogatása.”

