A klímaváltozás nem szerepel a cégvezérek rémálmai között

A PwC által megkérdezett felsővezetők több mint fele a gazdasági növekedés lassulását prognosztizálja, ami a két évvel ezelőtti számok (5 százalék) tükrében nagyon nagy növekedést mutat – fogalmazott az InfoRádiónak Mekler Anita, a cég adó- és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa.

Érdekesség, hogy a felmérés több kérdés esetében is ellentmondásokat mutat, például

a növekedés tekintetében globálisan pesszimista hangulat uralkodik,

ugyanakkor bizonyos országok, illetve régiók már közel sem olyan borúlátók. Utóbbi csoportba tartoznak például az ázsiai országok, így Kína is. Peking a korábbi kereskedelmi konfliktusok ellenére is optimista, és próbál előre menekülni – magyarázta a szakértő. Azzal, hogy átalakították a kereskedelmi útvonalakat és ellátási láncokat, mindenképpen növekedést várnak. Ezzel szemben a pesszimizmus elsősorban Észak-Amerikában, valamint Nyugat-Európában figyelhető meg, így az Egyesült Királyságban, Németországban vagy Franciaországban, de hasonló a helyzet a Közel-Keleten, valamint Japánban is. A vezérigazgatók a legnagyobb kockázatot a kereskedelmi konfliktusokban látják, továbbá a bizonytalan gazdasági növekedésnek a lehetőségét

Talán meglepő, de annak ellenére, hogy a sajtó rengeteget foglalkozik manapság az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekkel és vitákkal, a megkérdezettek nem sorolták még a 10 legfenyegetőbb tényező közé se a klímaváltozást. Nem tekintenek erre potenciális gazdasági kockázatként, annál inkább az üzleti lehetőséget látják benne egy-egy új zöld termék vagy szolgáltatás bevezetésével, amely révén ugyanakkor segíteni is tudnak a klímaváltozás problémáin.

A fenyegető tényezők között szerepel viszont továbbra is a

túlszabályozottság,

ami évről évre vezető. A vállalatvezetők jelentős szigorításra számítanak a technológiában, új jogszabályok bevezetésével is számolna.

A szakemberhiány nem újdonság, de egyre inkább megfogalmazódik a megoldási kulcs, ami a továbbképzésben valósul meg. Abban teljes az egyetértés, hogy ez egy nagyon fontos momentum lenne, és a vezérigazgatók csaknem 20 százaléka azt is állította a felmérés során, hogy jelentős lépéseket tettek ennek érdekében – ismertette Mekler Anita, hozzátéve: ez a másik oldalról is alátámasztódni látszik, hiszen a PwC egy másik felméréséből kitűnik, hogy a munkavállalók hajlandósága magas az új ismeretek elsajátítására, azonban úgy érzik, hogy erre kevés munkáltató ad lehetőséget. Így ezen a területen mindenképpen van előrelépési lehetőség a vállalatoknak, hogy ezzel próbálják megtartani, illetve bevonzani a szakképzett munkaerőt – mutatott rá a szakértő.

Nyitókép: Pexels