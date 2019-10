Felfüggesztés a CIG Pannónia egyik leányvállalatának termékeinél

Csütörtökön limites, 15 százalékos eséssel nyitott a tőzsdén a CIG - ismertette az ügy csütörtök reggeli fejleményét az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Felidézte: augusztusban jöttek az első hírek, hogy a határon átnyúló biztosítási üzletáguk, amit az EMABIT nevű leányvállalatukon keresztül végeznek Olaszországban, jelentős veszteségeket szedett össze. Ezek

kezesi biztosítások, alapvetően szerencsejáték-koncessziót elnyerő cégek koncessziós befizetéseire, amelyeket az olasz állami adó- és vámhivatal kötött meg.

A lényegük, hogy ha nem érkezik be időben a koncessziós díj, akkor a biztosító fizet az államnak. Az első két évben 250-250 milliós nyereséget könyvelt el az EMABIT, de a harmadik évben jött egy nagy veszteség: először 692 millió forintot jelentettek be, majd októberben még 600 milliót.

"Kedd reggel már látszott, hogy nagy a baj, a tőzsdén a cég kérésére felfüggesztették a papír kereskedését, majd pedig a csütörtök reggeli közleményből kiderült, mi történt. Míg az EMABIT azt hitte, hogy az olasz kezességi- és garanciabiztosítási üzletágának kétharmada viszontbiztosítással van fedezve az Africa Revel nevű lagoszi székhelyű viszontbiztosítónál, szeptemberben kiderült, hogy az a cég nem tud erről.

Úgy néz ki, hogy az a biztosítási bróker cég, aki megkötötte a viszontbiztosítást a CIG javára, a CIG pénzéért, csalt, és ez a pénz nem jutott el a viszontbiztosítóhoz.

És, hogy még rosszabb legyen a helyzet, a szerencsejáték-biztosításoktól függetlenül két darab, 5-5 millió eurós kezesi lehívás is érkezett. Van tehát már egy bejelentett 1,2 milliárd forintnyi kár, plusz ez a két lehívás, amiről még nem sokat tudunk, és ezekkel szemben áll a CIG igen magas, a 18 milliárd forintot közelítő saját tőkéje. Az ügyben részben érintett az Opus, lévén a biztosítónak 25 százalékban tulajdonosa. A cég részvényei kis mértékben estek a tőzsdén, ez is fájhat a CIG-nek". Az ügy bírósági rendezése hosszadalmas lehet, erről is beszélt Korányi G. Tamás az InfoRádióban - a teljes hanganyagot meghallgathatják a cikk végén.

Lépett az MNB

Az MNB hivatalból indított átfogó vizsgálatokat a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nél (CIG EMABIT). A vizsgálatok a 2016. szeptember 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan

egyebek közt a biztosító olaszországi, határon átnyúló - különösképpen a kezesi és garanciabiztosításokra vonatkozó - tevékenységét veszik górcső alá.

Az egyik vizsgálathoz kötődő végzésében az MNB ideiglenesen felfüggesztette a CIG EMABIT olaszországi határon átnyúló tevékenysége során új kezességi és garanciabiztosítások megkötését, illetve a már megkötött ilyen szerződések meghosszabbítását. A felfüggesztés a vizsgálatot lezáró döntés meghozataláig, de legfeljebb egy évig marad érvényben.

Az MNB egyúttal kötelezte a biztosítót, hogy haladéktalanul hozzon intézkedéseket biztosítási tevékenységének körültekintő és megbízható, saját pénzügyi helyzetét nem veszélyeztető, megerősített kockázatkezeléssel és kontrollokkal ellátott művelése érdekében, különös tekintettel az olaszországi kezesi és garanciaágazat kapcsán már vállalt biztosítási - és felmerülő működési - kockázatokra.

Nem érinti a magyar ügyfeleket az MNB korlátozása A felfüggesztés oka az, hogy kedvezőtlen folyamatok épültek fel a CIG EMABIT esetében az olaszországi kezességi garanciabiztosításoknál, ami miatt bizonyos károk keletkeztek, és ez kedvezőtlenül érintette a biztosító tőkemegfelelését - mondta az InfoRádióban Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője. Az MNB intézkedése a magyarországi ügyfeleket, a számos egyéb itteni üzletágat (szállítmányozási felelősségbiztosítás, flottacasco stb.), így a magyar ügyfelek a szokásos módon vannak biztosítva, illetve köthetnek biztosításokat a CIG EMABIT esetében.

A jegybank azt követően döntött intézkedéséről, hogy a CIG EMABIT szavatolótőke-megfelelése kedvezőtlen irányba mozdult el az olaszországi úgynevezett "gaming" kezesi biztosítások kapcsán bekövetkezett (és a biztosító tulajdonosa által 2019 augusztusában részben már nyilvánosan is bejelentett) több jelentős káreseménynek köszönhetően.

Az érintett olaszországi állomány esetleges további gyarapodása emellett veszélyeztetné az érintett (jelenlegi és esetleges jövőbeni) szerződők, biztosítottak és kedvezményezettek gazdasági érdekeit. Az ügyfélérdekek mellett a biztosítási piac stabilitása, prudens működése is az intézkedés meghozatalát követelte meg - szögezte le az MNB.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján a CIG Pannónia azt közölte csütörtökön, hogy az EMABIT 2014 óta műveli az olasz határon átnyúló tevékenységét. Jelenleg 5553 élő szerződéssel rendelkezik Olaszországban és teljes kitettsége 504,5 millió euró.

Az állomány jelentős részén, 1372 szerződés esetében, 319,2 millió euró összesített szerződéses limit erejéig a leányvállalat vélt viszontbiztosítási szerződéssel rendelkezett 2015 augusztusa óta az Africa Revel, amelyről 2019 szeptember végén az Africa Re megerősítette, hogy hamisítvány. A szerződés megkötésében résztvevő viszontbiztosítási alkuszok felelősségre vonását az EMABIT megkezdte, a csalás kapcsán feljelentést tett.

A társaság a viszontbiztosítási szerződéssel nem fedezett biztosításokból származó veszteségeit 2019. szeptember 25-én 670 millió forintra becsülte.

A harmadik negyedéves mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk alapján a becsült veszteség összege 525 millió forintra csökkent.

Az EMABIT-hoz a harmadik negyedéves mérlegkészítést követően a hamis viszontbiztosítási szerződéssel fedezett kötvények közül két, egyenként 5 millió eurós limittel megkötött kezesi biztosításra lehívás érkezett a teljes limit - azaz összesen 10 millió euró - megfizetésére vonatkozóan.

Az EMABIT vitatja a kár megalapozottságát és mértékét, továbbá egyeztetést kezdeményezett a jogosulttal.

A szerződés alapján az alapkötelem körülményeinek tisztázását és a kár mértékének bizonyítását várja el az EMABIT ahhoz, hogy kötelezettségei fennállását elismerje. Tekintettel arra, hogy a lehívás 2019. október 15-én érkezett, erre vonatkozóan az érintettektől megfelelő tájékoztatást az EMABIT még nem kapott.

A CIG közleménye megállapítja, hogy az ügy hatással van a leányvállalat szavatoló tőke megfelelésére, ezért tőkeemelésre lesz szükség az EMABIT-ban. Ennek mértéke azonban csak a későbbiekben lesz megállapítható.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt