Megpecsételődött a szarvasi kávéfőzőgyár sorsa

A Gyulai Törvényszék augusztus 14-én elrendelte a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. felszámolását - írja a beol.hu. Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a patinás cégnél januárban jelentették be, hogy leállnak a termeléssel. A gyárnak a Pénzügyminisztérum is mentőövet dobott volna, de a cég a támogatási szerződés megkötését követően - az üzleti környezet megváltozása miatt -, nem tudta vállalni a szerződésben rögzített kötelezettségeit, így elállt a tervezett beruházás megindításától és a megítélt támogatást visszamondta.

A megyei hírportál idézi Babák Mihály polgármestert, aki Newjsag.hu portálnak elmondta, a felszámolásig tartó folyamat sokáig húzódott. A tulajdonosok először tagi befizetésekről döntöttek, a hitelezők azonban kezdeményezték a Gyulai Törvényszéknél a felszámolási eljárást. Melis János főjegyző kifejtette, a Gyulai Törvényszék határozatát augusztus 15-én hozta nyilvánosságra a Cégközlöny.

A felszámolásra vonatkozó kérelmet április 25-én kapta kézhez a bíróság. A felszámolás múlt héten csütörtökön kezdődött meg, az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével.

Mint írják, akiknek a vasiparival szemben követelésük van, ettől az időponttól kezdve az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt-nél tehetnek bejelentést legalább ötezer forint befizetése mellett. A bérgarancia alap felső határa 1 millió 495 ezer forint. Az e feletti követelések megtérítése a későbbiekben a vagyonértékesítésből befolyt összeg terhére történik.

A bérkövetelés mintegy 200 egykori dolgozót érint.

Babák Mihály emlékeztetett, az önkormányzat korábban minden lehetséges eszközzel igyekezett segíteni a bajba jutott cégnek. Felmerült az is, hogy megvásárolják a Vasiparit, de nem álltak rendelkezésre a további termelést lehetővé tevő feltételek.

