Fájlmegosztóval próbálkozik a Telenor

Portfólióbővítésbe kezd a Telenor, vállalati és kisügyfelek számára egyaránt.

"Azon tranzakciók, amelyek kényelmesen otthonról vagy az irodából elvégezhetőek a vállalatok számára, vagy a döntéshozók otthonról megtehetik, azt végezzék el otthonról" - árulta el az InfoRádiónak a fejlesztések mozgatórugójáról Fülöp Gábor, a Telenor üzleti területért felelős igazgatója.

A közeljövőben tehát hangszolgáltatások mellett adatszolgáltatást is nyújtani kíván a nagyválallat.

"Jelenleg is rendelkezünk olyan ügyfelekkel, akik okosmérőrendszereket üzemeltetnek a SIM-kártyákon keresztül, és fontos cél, hogy ne csak hozzáférésük legyen ezeknek az ügyfeleknek, hanem üzleti intelligenciát is használhassanak a későbbiekben.

Fülöp szerint az IT terület az, amit mindenki más mellett a Telenor is fejleszt, ezért fontos számukra, hogy olyan, harmadik fél által kifejlesztett szolgáltatásokat is integráljanak, amik az ügyfelek igényeit maradéktalanul kielégítik. Ilyen a levelezőrendszer, a fájlmegosztó, a vírusvédelmi rendszer, ezt a skálát a későbbiekben további elemekkel is bővíthetik.

Nyitókép: Mohai Balázs