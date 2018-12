Olajárpánik a bécsi OPEC-gyűlés előtt

Kilép a világ legnagyobb olajexportőr-kartelljéből Katar. Az Öböl-beli kis ország a cseppfolyósított földgáz-exportra akar koncentrálni, miközben az OPEC többi tagországa szeretné elkerülni, hogy vészesen alacsony szintre zuhanjon a kőolaj ára.

Két téma is borzolja a bécsi OPEC-gyűlésre készülő olajexportőr országok kedélyeit. Az első: hogyan állítsák meg a költségvetésüket fenyegető olajár-zuhanást. A második pedig a nagyobb tagállamokkal szembe szegülő, parányi, de szupergazdag Katar kilépése a kartellből.

Ha nem születik a héten alku az olajkitermelés csökkentéséről akkor akár hordónkénti 40 dollárra eshet a nyersanyag ára a világpiacokon.

Mindez jól hangzik az autósoknak, de drámaian az állami költségvetésüket az olajágazatra építő államoknak. A logikus lépés a kitermelés visszafogása lenne, de erről csak ellenszavazat nélkül, az összes olajexportőr egyetértésével lehet dönteni az OPEC-államok csütörtöki ülésén.

Irán, a klub egyik legnagyobb kitermelője, - de egyben egyik leginkább mellőzött tagja - már sejtetni engedte, hogy az OPEC nem tud majd komoly döntést elérni és napi 1,4 millió hordóval visszafogni a kitermelést. Teherán addig nem akarja csökkenteni a kitermelést, amíg amerikai szankciók sújtják olajiparát és azt mondja: azok csökkentsenek, akik korábban felpörgették a kitermelést.

Az árat befolyásoló tényező az is, hogy az OPEC és a nem tagállam Oroszország fenntartja-e együttműködési megállapodását. Putyin elnök erre utaló kijelentést tett, de konkrétumot nem említett.

Az oroszok és a szaúdiak június óta növelték a kitermelést, hogy ezzel ellensúlyozzák az akkor még csak beígért amerikai kereskedelmi szankciókat Irán ellen.

Ezek nyomán arra számítottak, meredeken esni fog a világpiacra kerülő iráni olaj mennyisége.

Az iráni export 1 millió hordóval csökkent is, de mivel az amerikaiak könnyítést adtak 8, iráni olajat vásárló ügyfélnek, azok egészen jövő áprilisig partnerei maradnak az irániaknak, akik így kereskedhetnek. Az olajár október eleje óta 30 százalékot esett a szaúdiak és oroszok rekordmértékű kitermelése nyomán és azért is, mert az Egyesült Államokban is felpörögött az olajipar.

Néhány nappal a bécsi OPEC-értekezlet előtt az egyik tagállam, Katar kilépett a szervezetből. Kommentátorok szerint a történtek arra világítanak rá, hogy

a kisebb tagállamokat idegesíti, hogy Szaúd-Arábia gyakorlatilag egyedül dönt a termelésről.

Sok tagállamnak húsba vágó kérdés, hogy a hordónkénti olajár 60 dollár felett legyen, hogy így egyensúlyban tudják tartani költségvetésüket.

Közben a 300 ezer lakosú, parányi Katar azért tudott hátraarcot fordítani az OPEC-nek, mert alacsony olajkészleteivel szemben masszív gázlelőhelyei vannak és máris szupergazdaggá vált a cseppfolyósított földgáz export révén. Ez olyan befolyásossá tette Katart, hogy regionális konfliktusokban tud közvetíteni, megszerezte a futball-vb rendezési jogát és kiállhat érdekei mellett a dohai székhelyű Al Jazeera TV-t felhasználva.

Mesés vagyonuk révén a katariak megengedhetik maguknak, hogy ne ijedjenek meg az őket blokád alá vonó Szaúd-Arábia és mást Öböl-államok fenyegetőzéseitől és a saját útjukat járják.

Nyitókép: Pixabay