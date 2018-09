Matolcsy György: történelmi felzárkózási pályán vagyunk

Azzal, hogy az Audi Győrt választotta, eldőlt, hogy Magyarország a Nyugathoz tartozik, most pedig azzal, hogy a BMW Debrecent választotta, eldőlt, hogy Magyarország keleti gazdasági, pénzügyi és geopolitikai központja lesz a város - ezzel kezdte előadását Matolcsy György. A beszéd központi gondolata az, hogy érvelése szerint eljött Közép-Európa ideje, eljött a visegrádi országok ideje és eljött Magyarország felemelkedésének ideje.

A jegybankelnök meglátása szerint az elmúlt 8 évben végrehajtott gazdaságpolitikai fordulat után a következő néhány évtizedben az a feladatunk, hogy Magyarországot a fenntartható felzárkózás útján tartsuk" és így "beteljesítsük azt a történelmi felelősségünket, hogy a régióban élő nemzedékek fel tudjanak zárni a nyugat-európai országokhoz.

Egyúttal ki is jelentette, hogy "nekünk Ausztria utolérése a célunk, ez egy történelmi siker lesz, ezen az útvonalon haladunk" - írja a Portfolio.

5 erőközpont, 10 fontos város

Matolcsy kijelentette azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével 2010 után kivételes lehetőség adódott azzal, hogy Magyarország a politikai és a gazdaságpolitikai stabilitás, illetve kedvező monetáris politika mentén az 5 nagy geopolitikai erőközpont (Washington, Berlin, Isztambul, Moszkva, Peking) közepén fenntartható módon fel tud zárkózni. Ehhez meglátása szerint "úton vagyunk egy okos geopolitikai ihletésű fejlesztéspolitika" segítségével is.

Matolcsy emlékeztetett rá, hogy a sikeres felzárkózáshoz a városok, illetve makrorégiók megerősödése is szükséges és úgy látja, hogy a régióban 10 ilyen várost lehet megnevezni (pl. Varsó és Krakkó, Prága és Brno, Pozsony és Kassa, Ljubjana és Zágráb, illetve Budapest és Debrecen), amelyek együttműködése kulcsfontosságú lesz. Utalt arra is, hogy a visegrádi négyek szövetsége különösen fontos, de maga a csoport akár bővülhet is majd.

Debrecen Matolcsy szerint kakukktojás a 10 felsorolt város közül, mert a város nagyon szerencsés geoföldrajzi helyzetben van, hiszen négy geopolitikai makrorégió találkozásánál fekszik. Hozzátette: nem Debrecen, Budapest, Magyarország, hanem a visegrádi régió indult el a történelmi siker felé.

Sikeres a V4

Matolcsy a prezentációjában a V4 országok különféle makrogazdasági mutatóinak válság óta bekövetkezett változását mutatta be és ezekhez mindig kivetítette azt is, hogy a négy dél-európai ország (Portugália, Spanyolország, Görögország) azonos mutatói hogyan változtak és ezekből igyekezett alátámasztani, hogy a magyar és a régiós országok válságkezelése sikeres volt, ellentétben a másik országcsoporttal.

Matolcsy szerint a visegrádi országok növekedési többlete 2% volt a fejlett nyugati országokhoz képest az elmúlt években, és ha képesek vagyunk a következő évtizedekben ezt hozni, akkor felzárkózunk.

Rajta vagyunk a felzárkózási pályán - hangsúlyozta. Matolcsy szavai szerint "egészséges szerkezetű, nem eladósodásból finanszírozott, történelmi felzárkózási pályán vagyunk". Kiemelte, hogy a visegrádi országok súlya folyamatosan nő Európán belül, és 1995 és 2017 között megkétszereztük gazdasági súlyunkat.

