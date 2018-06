Már az ipari robotok is hoznak önálló, embersegítő döntéseket

Ma nyílik meg a látogatók számára is a 48. CeBIT digitális, innovációs és üzleti kiállítás Hannoverben, ahol Magyarország második alkalommal jelenik meg önálló standdal. Számos érdekességet már hétfőn bemutattak a sajtónak, köztük közlekedési, orvostechnikai és robottechnikai újdonságokat is.

Már tegnap minden a CeBIT-ről szólt Hannoverben, sorra érkeztek ugyanis az üzleti részvevők és a látogatók is a városba a hivatalosan ma megnyitott innovációs és üzleti kiállításra. Több ezer négyzetméteren több mint háromezer vállalkozás és köztük 500 startup mtuatja be legújabb üzleti fejlesztését.

Magyarország idén másodszor vesz részt önálló standdal a rendezvényen. A 2017-es "Hungary - Home for innovation" szlogent viselő egyedi megjelenítésre építve 2018-ban is egy látványos és egyedi térben mutatkoznak be a magyar vállalkozások. Míg tavaly ez egy modern lakóház falai között történt meg, addig idén a "Hungary - Living innovation" installációnak köszönhetően a magyar kiállítók kilépnek a ház falain kívülre. A tizenkét magyar válallkozás közül a sportinformációs rendszerekkel foglalkozó vállalkozás pultján például egy stilizált városi uszoda jelenik meg.

A CeBIT péntekig tart. A rendezvényen 21 magyar vállalkozás mutatkozik be, 12 kiállítóként, 9 pedig szakmai előadóként. Összesen mintegy 70 ország 2800 kiállítója mutatja be termékeit és szolgáltatásait.

A közlekedéstől a robottechnikáig

A tegnapi, a sajtó számára szervezett regisztrációs túrák is sok érdekességgel szolgáltak. A közlekedési és orvostechnikai újítások mellett bepillantást lehetett nyerni a robottechnikai fejlesztésekbe. A Karlsruhei Technológiai Intézet például bemutatta azt a robotot, amely már nemcsak a betanított mozdulatokat végzi el, hanem döntést is hoz arról, hogy melyik humán kollégájának mikor és milyen szituációban van szüksége segítségre. Maga a döntéshozatal funkciója már jó ideje ismert az embernek asszisztáló programoknál, de az ipari robotokat eddig nem merték felruházni ilyen tulajdonságokkal.

A bemutatón egyébként a robot háromszor futott neki annak, hogy sikeresen végrehajtsa a feladatot, de végül segítségére tudott lenni az emberi munkaerőnek.