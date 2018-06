Egy átfogó kutatás szerint globális szinten a munkavállalók kétharmada dolgozik az irodán kívülről, és több mint felük a munkahét felét így tölti. Ezek a tényezők komoly változásokat vonhatnak maguk után a vállalati ingatlanok piacán.

Szakértők szerint elsősorban a technológia fejlődésének, a globalizációs folyamatoknak és a munkavállalók változó igényeinek köszönhető a rugalmas munkavégzés népszerűségének növekedése - írta a Privátbankár.

Az IWG kutatásában 96 vállalat több mint 18 ezer munkavállalója vett részt. A válaszok alapján a dolgozók 70 százaléka legalább egy napot az irodáján kívül dolgozik és több mint a dolgozók fele (53%) a munkahét felét így tölti.

Továbbá a válaszadók közül minden tizedik (11%) egész héten az irodán kívül dolgozik.

Az IWG kutatása alapján a vállalkozások már felismerték, hogy a dolgozóknak elérhető rugalmas munkavégzési opciók jelentős hasznot hoznak. A válaszadók az alábbi előnyökkel értettek egyet:

Üzleti növekedés (89% jelölte meg – 2016-ban ez csak 67% volt)

Versenyképesség (87% jelölte meg – 2014-ben ez csak 59% volt)

Produktivitás (82% jelölte meg – 2013-ban ez 75% volt)

Tehetségek bevonzása és megtartása (80% - 2016-ban ez csak 64% volt)

Haszon maximalizálása (83% jelölte meg)

,,A munkavállalóknak, legyen szó a világ bármely pontjáról, Seattle vagy Szingapúr, London vagy Lagos, nem kell minden idejüket egy bizonyos irodában tölteni. Rendkívül izgalmas, hogy most lépünk be egy olyan korba, ahol a rugalmas munkavégzés már teljesen általános és nem csak az egyéni munkavállalók, hanem a vállalatok számára is. Ez egy hatalmas, világszintű változás, ami a vállalatok ingatlan portfóliójára is nagy hatással lesz"- mondja Mark Dixon, az IWG csoport alapítója és vezetője.