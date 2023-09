Nincs megállás: 118 újdonság jön minden okostelefonra

Bár kezdetben csak egyszerű érzelmek kifejezésére voltak sárga arcok, mostanra sok száz féle emojiból válogathat mindenki. És nincs megállás: a Unicode Consortium ugyanis a napokban jóváhagyott egy újabb, 118 szmájlit tartalmazó listát, így hamarosan még több hangulatjelből válogathatunk majd az eszközeinken 2024-től - írta a hvg.hu.

Az Unicode 15.1 új hangulatjelei közé tartozik sok egyéb mellett egy főnixmadár, egy lime, barna gomba és egy elszakadó lánc is – de vízszintesen fejrázós szmájli is lesz, ahogyan bólogató is.

Unicode Version 15.1 will include 118 new RGI #emoji ZWJ sequences, 108 of which are directional variants of existing emoji, and are expected to start showing up on ?s, ?s, and other platforms sometime early next year → https://t.co/ooTcjrayiF #絵文字 #Unicode15_1 pic.twitter.com/b2OgM5StR1