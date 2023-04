Antijegygyűrű hozhatja el a Tinder-korszak végét

A randiappok hatásának a megítélése egy több szinten folyó vita része. Mindenesetre a digitális ismerkedésnek újra megjelent az alternatívája, a valóságos ismerkedés - írja a raketa.hu az Interesting Engineering alapján.

Bemutatnak egy tárgyat, amely

egy teljesen egyszerű, de egységes megjelenéssel bíró gyűrű.

A Pear Ring névre keresztelt ékszer készítői szerint ez a világ legnagyobb szociális kísérlete. A Pear Ring amiatt antijegygyűrű, mert ezzel azt jelezzük, hogy nyitottak vagyunk egy kapcsolatra.

Ahhoz, hogy a gyűrű üzenete globálisan érthető legyen, annyira egyértelmű kell hogy legyen az interpretációja, mint az arany karikagyűrűé. A cég úgy fogalmaz, olyan társadalmi szerepvállalásban hisz, mint a 2010-es évek tech cégei a korabeli optimista légkörben.

A cég honlapjába csak szinglik léphetnek be,

a cél, hogy a világon 1,2 milliárd szingli férfi és nő viselje ezt a diszkrét ékszert.

A cég jól járna a megrendeléssel, a gyűrűt ugyanis Magyarországról is megrendelhetjük, 8700 forintért pedig három darabot is kapunk három különböző méretben. A Pear Ring számára nincs preferált ujj, bármelyik ujjunkra felhúzhatjuk. A gyűrű tulajdonosainak különböző eseményeket is szerveznek. A kísérlet az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Kanadában és Ausztráliában folyik, de ehhez hamarosan további országok is csatlakoznak.

Nyitókép: Facebook/ Robert Nazarian