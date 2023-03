Kedden 20 fok is lesz, de több kellemetlenségre is számíthatunk és nagy változás közelít

Európa nagy részének időjárását a nyugat felől érkező frontok határozzák meg.

A Kelet-Európa felett járó hidegfront sokfelé okozott eső, havas esőt, főként északon havazást, mögötte pedig több fokkal visszaesett a hőmérséklet.

Nyugat-Európa partvidékén azonban megjelent már a következő ciklon, amely jóval enyhébb levegőt szállít kontinensünk fölé, az Ibériai-félszigeten 20 fok felett, néhol 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A vastag felhőzetéből pedig csapadék is előfordul, döntőrészt az eső esik.

A Kárpát-medence fölé délnyugati széllel továbbra is enyhe levegő áramlik, így erősödik a nappali felmelegedés. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és - főként a késő délutáni óráktól - már eső, záporeső is előfordulhat, helyenként az ég is megdörrenhet. Az ország délkeleti, keleti részén számíthatunk a legtöbb napsütésre, és ott a legkisebb a csapadék esélye.

A déli, délnyugati szelet sokfelé kísérik élénk, erős lökések, néhol viharossá fokozódik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 11 fok között várható, de a kevésbé szeles északkeleti völgyekben fagypont köré is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 18 és 22 fok között alakul.

Kiss-Szabó Zsanett meteorológus a videóban arról számol be, hogy szerdán erős lehűlést hoz egy hidegfront, csütörtökön viszont visszatér a kellemes idő.

