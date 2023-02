Gerecse50: különös "gyermeke" született a Covidnak

A jelentkezés első napján több mint ezren jelentkeztek az idei Gerecse50-re, Magyarország egyik legismertebb, négy évtizedes múltra visszatekintő teljesítménytúrájára, amelyet április 15-én rendeznek meg a Tatabánya környéki hegyekben.

2023-ban van néhány fontos változás - mondta az InfoRádiónak a főszervező Németh Ádám. A verseny neve ugyan Gerecse50, de nem csak 50 kilométeren lehet részt venni az eseményen.

"A klasszikus négy táv a 10, a 20, a 30 és az 50 kilométer. Tavaly ünnepeltük a 40. évfordulót, akkor volt egy 40 kilométeres táv is, de most visszatérünk a hagyományokhoz. Összesesen

nyolcezer fő a létszámlimit,

a legtöbb embert a leghosszabb távra várjuk, itt háromezer fő a maximális létszám, a 30-as és a 20-as távon kétezer fő a létszámkorlát, a 10-es távra pedig ezer főt várunk" – részletezte.

A környezetet így is próbálják óvni, oklevél például csak online lesz, és az ellenőrzőpontok is digitálisak lesznek, Németh Ádám elmondása szerint ez a "Covid gyermeke", azokban az években a teljesítménytúrák világa is átalakult, más rendezvényekhez hasonlóan.

"A Covid során igyekeztünk, hogy

a lehető leginkább érintésmentes legyen a rendezvény,

a lehető legkevesebb torlódásos szituáció, sorbanállás alakuljon ki, ekkor döntöttünk úgy, hogy a hagyományos, pecsételős, bélyegzőpontos igazolás rendszerét kicsit modernizáljuk, az ellenőrzőlapra egy QR-kód kerül, amelyet az ellenőrzőpontokon a rendezők csippantanak le, így rögzül, hogy az adott túrázó mikor járt azon a ponton. Az ellenőrzés rendszere erre alapul, így lehet igazolni, hogy egy túrázó járt-e egy adott ellenőrzőponton" – mondta.

A szintidők nem változtak, a helyszín viszont némileg igen, ez már a negyedik helyszín az elmúlt 41 év során.

"Az előző jó pár évben a Szent Borbála tér adott nekünk otthont, viszont tavaly átadtak Tatabányán egy új közösségi teret a Megyeháza téren, amit megvizsgáltunk, és úgy láttuk, hogy jobb helyszín lesz számunkra és a résztvevők számára is, nem utolsó sorban a lakók számára is; úgy tudjuk lebonyolítani a versenyt, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk a lakóknak. Ez mindössze néhány százméteres költözést jelent, de csökken a városi táv is ezáltal" – mondta Németh Ádám.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi