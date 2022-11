Itt az év legjobb szaloncukra – új ízek jelennek meg idén

Idén 186 szaloncukorból választottunk, ami rekord, hiszen az előző évben csak 152 féléből választhattunk. A szaloncukrokat 28 gyártó küldte be, tehát nagyon sok újdonsággal találkoztunk idén – mondta az InfoRádiónak Kovács Ádám, az Év Szaloncukra-verseny szervezője.

Sok volt az újragondolt szaloncukor, de az egyszerű ízek már nem működtek. A versenyen mindenki valamivel megfűszerezte az édességet, vagy hozzáadott valami extrát. A szervező szerint idén kiemelkedő a robbanó cukorka, hiszen ezek közül három kategóriában is volt győztes.

Az év szaloncukra egy forraltboros édesség lett a Gyulai Kézműves Cukrászdából.

Bár a versenyen klasszikus ízekkel már nem érdemes indulni, a lakosság mégis keresi a különleges szaloncukrokat. "Az élményalapú termékekre kezdenek jobban nyitni, tehát azokra a szaloncukrokra, amelyek egy kicsi pluszt tudnak nyújtani" – mondta. Például azok a szaloncukrok, amelyekben ropogós elem van vagy amelyekben egy extra fűszer van. Ezt a versenyen is preferálják. Eközben megfigyelhető, hogy a prémiumízekre a fogyasztók is egyre nyitottabbak. Már nemcsak a kézműves gyártók, hanem a nagyobb cégek is egyre jobb ízeket, minőségibb termékeket küldenek be a versenyre.

Kovács Ádám elmondta: a minőség és a mennyiség erősen kettéválik a fogyasztóknál, hiszen szociális helyzettől is függ, hogy mit vásárolnak az emberek. Tapasztalatuk alapján viszont a karácsony olyan kiemelt időszak, amikor az emberek sokkal többet engednek meg maguknak, még akkor is, ha nem feltétlenül tehetik meg. Emiatt inkább a minőség és nem a mennyiség felé kezdünk hajlani a szaloncukrok vásárlásakor.

Nyitókép: Facebook/ Kézműves Cukrászda