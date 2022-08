A sokoldalú LEGO játékok – a népszerű Ninjago (x)

A kalandvágyó gyerekek imádni fogják a menő járműveket és gépek sorát fogják megépíteni, majd összefognak Wu mesterrel, Kaival, Lloyddal, Zane-nel, Nyával, Jay-jel és Cole-lal, miközben szerepet játszanak és újraélik a NINJAGO Masters of Spinjitzu tv-sorozat epikus jeleneteit.

A mozi és a LEGO kapcsolata

Amikor 2014-ben megjelent a LEGO Movie, a Rotten Tomatoes filmértékelő weboldalon 96%-os elismerést kapott: csak a 12 év rabszolgaság és a Gravitáció Oscar-jelöltjei kaptak többet. A folytatás, a LEGO Batman Movie olyan mértékben felülmúlta az utolsó „megfelelő” Batman-filmet, a Batman v Superman: Az igazság hajnala című alkotást, hogy a DC Comics most valódi problémával néz szembe: a közönség túlnyomórészt a Sötét Lovagot részesíti előnyben, és Ben Affleck alakítása ebben csak a második helyre került. A Ninjago című animációs filmet Jackie Chan főszereplésével 2017-ben mutatták be.

Az újjáalakult építőelemek

A LEGO újjáéledését a vállalattörténet legnagyobb fordulatának nevezték. A témának szentelt könyv, David Robertson Brick by Brick: How Lego Rewrote the Rules of Innovation című könyve beállított üzleti szöveggé vált. Állítólag a Sony, az Adidas és a Boeing is hivatkozik rá. A Google például LEGO kockákkal segíti munkavállalóit az innovációban.

A LEGO megmentője Vig Knudstorp – négygyermekes apa, talán nem véletlenül –, aki 2001-ben a McKinsey & Company vezetési tanácsadótól érkezett, és három éven belül vezetővé léptették elő, alig 36 évesen.

LEGO Ninjago Kai Pengés Motorja

A hazai internetes boltokban a közkedvelt építőelem sokoldalú termékkínálatából válogathatunk kedvünkre. A Ninjago terméket közel 4 ezer forintért vásárolhatjuk meg. Ezzel a különleges szettel a gyermekek fejleszthetik építési készségeiket. A készlet tartalma a következő: játékmotor, katapult, amely lövedékeket lő, és kettő minifigura. Így a kis építőmunkásokra órákon át tartó izgalmak várnak.

Ez a LEGO játék kifejezetten azért jött létre, hogy zseniális és egyedülálló építési- és játékélményt nyújtson a négyéves vagy nagyobb gyerekek számára. A doboz mindegyik csomagja tartalmaz egy könnyen megépíthető modellt és a hozzátartozó szereplőt, emiatt a gyermekek gyorsan bekapcsolódhatnak az akcióba. Továbbá a könnyen érthető és illusztrált útmutató tökéletesen végigkalauzolja a gyermekeket az építési szakaszokon. A játékhoz kapcsolódó interaktív élmény segít a gyermekeknek abban, hogy a legtöbbet hozzák ki önmagukból.

A fiatalok megtanulhatnak építeni, miközben a családtagjaik szintén bekapcsolódhatnak ebbe a nagyszerű tevékenységbe.

A LEGO elemek már csaknem hat évtizede kiváló minőségű anyagokból készülnek, azért, hogy minden egyes alkalommal gyorsan és ügyelve a biztonságra összeilleszthetők és szétszedhetők legyenek – példánkban nindzsaképességekre és különleges erőre sincs szükség!

Elmondható tehát, hogy a Ninjago mindig is népszerű volt, azonban széles körben való ismertségét 2017-ben érte el a LEGO Ninjago Movie után (és ez a tendencia, úgy néz ki, állandósult a rajongók körében). A Ninjago City készletek most népszerűek, mert a LEGO rajongók szélesebb körét vonzzák, még azokat is, akiket egyébként nem érdekel a Ninjago birodalom.

A fentiek tekintetében azt mondhatjuk, hogy a LEGO ezzel a típussal is egyre népszerűbb, igaz, ha külön márkanév alatt forgalmaznák, mint mondjuk a Creator Expertet, akkor még több rajongót és játékos kedvű családtagot vonzana be. A lényeg, hogy a LEGO egy jó darabig nem megy ki a divatból, és szinte minden korosztály megtalálja a maga elemeit a hazai online boltok sokszínű termékkínálatának köszönhetően.