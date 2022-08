Repülő landolt a Dunán és a Balatonon - videón a tesztidőszak összefoglalása

Közel évszázados kihagyás után idén februárban a Dunán, júniusban pedig a Balaton vizén landolt számos alkalommal az Aeroexpress Cessna 206 típusú hidroplánja. Az első teszteket végezték a repülés speciális területének újrateremtéséhez, egyfajta történelmi lépésként.

A Dunán Adony és Lórév, a Balatonon pedig Keszthely, Balatonlelle és Alsóörs térségében folytak a próbarepülések – a légügyi és hajózási hatóság szakembereinek jelenlétében –, amiket hosszas tervezés és engedélyezési folyamat előzött meg.

Somogyi-Tóth Dániel, az Aeroexpress alapítója a társaság közleményében kiemelte: a vízirepülés az aviatika egyik legkülönlegesebb területe, mely Európában igazi reneszánszát éli. Az olasz Comói-tavi és skandináv évszázados üzemek mellett az utóbbi időben Lengyelország és Németország tavain indult újra a hidroplánrepülés, idén pedig már másodszorra landoltak Montenegró édesvizein a Nemzetközi Vízirepülő Regattán résztvevő kétéltű repülőgépek.

"Ennek jlentősége többszörös: a repülés és hajózás együttes élményét jelentő turisztikai attrakciótól a taxirepülésekig számos területén teremt értéket, de arról sem szabad elfeledkezni, hogy számos katasztrófavédelmi területen a leghatékonyabb eljárások alapját szintén a hidroplánrepülés jelenti. A regionális fellendülést jól jelzi az is, hogy a vízirepülésre jogosító magyarországi pilótaengedélyek száma az elmúlt években megtöbbszöröződött, mely a közeli Észak-olasz és lengyel képzések népszerűségének köszönhető" - írták a közleményben

Széchey Márton oktatókapitány, a projekt repülési vezetője hangsúlyozta, a hidroplánok a világon mindenhol részei és partnerei a természetnek, annak is köszönhetően, hogy egy négyzetméter fejlesztési vagy építési területet sem kérnek belőle. Ez az itthon évtizedek óta először jelentkező tudás pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy manapság, amikor a természetben előforduló tüzek adják Földünk széndioxid-kibocsátásának egyre jelentősebb részét, legyen esélyünk a jövőben önálló, légi tűzoltási képesség felépítésében – emelte ki a szakember.

A befektetői kör képviseletében Házas Gábor elmondta: a lezárult előzetes magyarországi tesztek kizárólag magántőke bevonásával valósulhattak meg, ezzel is szolgálva a magyar repülés fejlődését, sokszínűbbé válását, a hazai képességek gazdagodását. A vízimentőként is dolgozó szakember a tesztek hajózási oldalát is irányította, amelynek során bebizonyosodott, hogy a Cessna hidroplán vízi manőverezőképessége kiválóan illeszkedik a hajózási feltételekhez, biztonságos együttműködést garantálva a vízi közlekedésben résztvevőkkel.

Az Aeroexpress közleménye szerint jelenleg szakmai beszámolót készítenek az érintett hatóságok számára, amelyet a különböző hajózási és környezetvédelmi szervezetekkel, sportszövetségekkel történő egyeztetések követnek. Ezután

újabb tesztek következhetnek a magyar vizeken,

melynek különös aktualitást adhat az is, hogy a – hidroplánokkal indult – magyar közforgalmú nemzetközi repülés 100. évfordulója 2023-ban esedékes, melynek méltó ünneplésére is készülnek.

Az Aeroexpress emellett a sok beérkező érdeklődésre tekintettel a gyakran ismételt kérdésekre vonatkozó válaszsort állított össze, amelyet mindenki megtalál a társaság https://www.aeroexpress.hu/ weboldalán. Olyan, a nagyközönséget foglalkoztató témákról esik itt szó, mint például a strandolókat vagy vízi sportolókat befolyásoló tényezők, de szó esik a horgászokkal, vitorlázókkal történő együttműködésről, a környezetet és élővilágot érő hatásokról is.

Az Aeropark Budapest videója a projektről:

Nyitókép: Aeroexpress/Skyart Media