Érdemes kihasználni a napos időt, mert nyakunkon az eső - előrejelzés

Csütörtökön az ország délnyugati felén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a fátyolfelhőzet, amely időszakosan szűrheti a napsütést, míg északkeleten gomolyfelhős, napos idő valószínű. Csapadék nem lesz. A délies irányú szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Pénteken egy érkező mediterrán ciklon hatására délnyugat felől fokozatosan vastagszik a felhőzet. Reggel ÉK-n még lehet kevés szűrt napsütés, de a nap nagy részében túlnyomóan borult lesz az ég. Több hullámban várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, keleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet többnyire 2 és 10 fok között alakul, de az északkeleti fagyzugos részeken gyenge fagy is lehet. A maximum 14 és 20 fok között valószínű.

Péntekre jelenleg öt délnyugati megyében van érvényben zivatar miatt elsőfokú, narancssárga figyelmeztetés.

Nyitókép: Pixabay