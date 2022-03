Alopécia: mivel jár Will Smith feleségének betegsége?

Chris Rock ízetlen tréfája Will Smith feleségének külsejéről elhozta az Oscarok történetének talán legnagyobb botrányát: a színész a színpadra felrohanva pofozta fel a gála házigazdáját, amiért azóta elnézést kért. Amellett, hogy erőszakos cselekedetéről cikkezett a világsajtó, egyre többen állnak ki Jada Pinkett Smith mellett.

A színésznő először 2018-ban beszélt nyíltan állapotáról. Az alopécia, egy foltokban történő hajhullás, a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, autoimmun betegség. A Red Table Talk nevet viselő, online talkshowjában Jada Pinkett Smith felidézte azt a pillanatot, amikor marokszám kezdett el hullani a haja.

"Szó szerint reszkettem a félelemtől. Ezért vágtam le a hajam és ezért viselem azóta is így" - mondta el akkor a CNN cikke szerint.

Egy ideig rejtegette fejbőrét

Az utóbbi években a színésznő rövid frizurát viselt, sálakkal és turbánokkal takarta el fejét. Tavaly júliusban aztán egy lányával, Willow-val közös fotót töltött fel Instagramjára, amelyen megmutatta teljesen simára borotvált fejbőrét is.

"Willow vett rá, mert itt volt az ideje, hogy megtegyem. Az ötvenes éveimet sima fejbőrrel élem majd le" - írta akkor a fotó mellé.

Tavaly decemberben újra írt arról, hol tart a betegséggel folytatott küzdelemben: akkor úgy fogalmazott, elfogadta az állapotot. "Én és az alopécia barátok leszünk... és pont!" - írta. "Le kellett borotválnom a hajamat, hogy senki se higgye, agyműtétem volt, vagy ilyesmi" - tette hozzá, megmutatva követőinek, hogy már olyan területen is sok hajat vesztett, amit nehezen tudna rejtegetni. Hozzátette, hogy

mostantól nem rejtegetni fogja kopaszságát,

hanem ékkövekkel díszíti majd fejét.

Sok nőt érint a betegség

Az alopécia sokkal kevésbé ritka betegség, mint azt hihetnénk. A nők nagyjából egyharmada szembesül a hajhullás valamilyen formájával élete során,

a spanyol ajkú és színes bőrű nőknek nagyobb esélyük van az érintettségre, mint a fehér bőrűeknek.

Az alopécia areata nevű betegség, melyben Jada Pinkett Smith is szenved, foltokban történő hajhullásként jelentkezik, ám ezek a foltok akár össze is érhetnek, nagy területeken okozva hajhiányt. A Healthline cikke szerint hajas fejbőr mellett a szempillákat, szemöldököt és a test egyéb szőrrel fedett területeit is érintheti a jelenség, mely annak köszönhetően alakul ki, hogy az immunrendszer a szőrtüszőket támadja meg.

Nincs rá gyógymód

Lehetséges, hogy az érintett területen nem nő többé haj vagy szőr, de az is, hogy az újra kinő, majd ismételten ki is hullik. Az érintettek gyógyítása jelenleg nem lehetséges, de szteroidinjekciókkal, fényterápiával, illetve számtalan krémmel és természetes módszerrel is igyekeznek az érintettek javítani helyzetükön. Sok terápiás megoldás ugyanakkor nem esett át klinikai teszteken, így hatékonysága nem ismert.

