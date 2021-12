Karikó Katalin után neveztek el egy amerikai kislányt

A Windsor Katalin nevet kapta Stephanie Louka virginiai sürgősségi orvos újszülöttje. Mint írta, a Katalin nevet Karikó Katalin után választotta, aki az mRNS-technológia kifejlesztésével megváltoztatta a világot.

"Nagyon aranyos, gratulálok" - osztotta meg a képet a magyar biokémikus.

She is so lovely❤️, congratulation! https://t.co/JVUmQhmdxg — Katalin Kariko (@kkariko) December 11, 2021